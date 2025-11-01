'कांग्रेस की दमनकारी सोच में नहीं आया कोई बदलाव', खरगे के बयान का धर्मेंद्र प्रधान ने दिया जवाब

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने RSS और भाजपा पर आरोप लगाए थे. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार (31 अक्टूबर, 2025) को कहा कि आपातकाल से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी की दमनकारी सोच में कोई बदलाव नहीं आया है. यह उनका मूल चरित्र बन चुका है.

उन्होंने कहा कि आज सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष ने झूठ का सहारा लिया है, जिस कांग्रेस ने सरदार पटेल साहब की विरासत को हमेशा नजरअंदाज करने का काम किया और अब अचानक सरदार पटेल साहब के नाम का इस्तेमाल कर RSS जैसे राष्ट्रसेवा को समर्पित संगठन के खिलाफ झूठ फैला रहे हैं.

कांग्रेसी मानसिकता की ओर से प्रतिबंध

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में असहमति पर पूरे देश को जेलखाना बना देने वाली यह कांग्रेसी मानसिकता की ओर से प्रतिबंध लगाने की बात करना कोई पहला अवसर नहीं है. पहले भी इन लोगों ने अपनी सत्ता और तुष्टिकरण की राजनीति को बचाए रखने के लिए RSS पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की है.

उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जो PFI जैसे आतंकी संगठनों को अपनी राज्य सरकारों के दौरान बढ़ावा देते हैं. वहीं दूसरी तरफ, वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ हमेशा जहर उगलने का काम करते हैं. मगर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मां भारती की सेवा में निरंतर आगे बढ़ता रहा है. ऐसी कांग्रेसी धमकियों के बावजूद, RSS ने अपने गौरवशाली 100 वर्षों की राष्ट्रसेवा की यात्रा पूरी की है, जिसका साक्षी पूरा देश है.

नेहरू और सरदार पटेल का किया जिक्र

दरअसल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक वीडियो जारी कर कहा था कि भाजपा के नेता हमेशा कहते हैं कि नेहरू और सरदार पटेल में मतभेद था, जबकि नेहरू ने खुद सरदार पटेल को 'भारत की एकता के शिल्पी' बताया था. वहीं, पटेल साहब ने पंडित नेहरू को 'देश के आदर्श और जनता के नेता' कहा था.

