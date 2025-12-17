बीजेपी संसदीय बोर्ड ने रविवार (14 दिसंबर 2025) को नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नितिन नबीन की घोषणा कर दी है. बीजेपी उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक नितिन नबीन ही पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे. उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया मकर संक्रांति के बाद शुरू हो जाएगी. उसके बाद जल्दी ही नेशनल काउंसिल की बैठक बुलाकर उनके नाम पर मुहर लगा दी जाएगी.

नितिन नबीन सिर्फ 45 साल की उम्र में बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं. ऐसे में सबके मन में ये सवाल है कि इतने युवा व्यक्ति को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष क्यों बनाया गया. नितिन नबीन के चयन के पीछे बीजेपी की सूत्रों की माने तो उनका चयन भी प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के विजन से जुड़ा हुआ है. बीजेपी नेतृत्व चाहता है कि जब 2047 में भारत विकसित देश बने तो बीजेपी के पास उस समय परिपक्व नेतृत्व हो और उसके लिए अभी से युवा नेतृत्व को तैयार करना पार्टी ने शुरू कर दिया है. यानी कि नितिन नबीन को अध्यक्ष बनाकर बीजेपी अगले 25 साल की राजनीति के लिए पार्टी के नेतृत्व को तैयार कर रही है.

कितनी है नितिन नबीन की उम्र?

नितिन नबीन अभी 45 साल के हैं और 2047 तक उनकी उम्र 67 साल की होगी. ऐसे में पार्टी के पास उस समय पार्टी का नेतृत्व करने के लिए एक परिपक्व नेतृत्व होगा. नितिन नबीन के साथ-साथ बीजेपी कई और युवा नेताओं को राज्यों में भी बढ़ावा दे रही है, जैसे छत्तीसगढ़ में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और गुजरात में हर्ष सांघवी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया. बीजेपी सूत्रों की माने तो अलग-अलग राज्यों से 8 से 10 युवाओं नेताओं की एक लिस्ट तैयार की गई थी, जिनकी उम्र 50 साल के आसपास है. उन नेताओं में से एक-एक राज्य के उपमुख्यमंत्री, कुछ युवा सांसदों और नेताओं का नाम भी इस लिस्ट में था.

नेशनल काउंसिल की बैठक

नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की प्रक्रिया उत्तरायण के बाद शुरू हो जाएगी. कुल 22 दिन का समय राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में लगता है. उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद नेशनल काउंसिल की बैठक बुलाई जाएगी. दिल्ली में ही ये बैठक हो सकती है. इसी बैठक में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर मुहर लगा दी जाएगी.

