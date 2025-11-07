बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्डतोड़ मतदान हुआ. अब दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा. इस बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जनता दल और लालू यादव के परिवार पर निशाना साधा. अमित शाह ने शुक्रवार (7 नवंबर) को जमुई में कहा कि बिहार में नक्सलवाद हावी हो गया था, लेकिन नीतीश कुमार सरकार ने इसे खत्म कर दिया.

अमित शाह ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा, ''ये लालू प्रसाद और कांग्रेस मां सीता के मंदिर का विरोध कर रहे हैं, लेकिन मैं आज जमुई की इस वीर भूमि से उनको बताकर जाता हूं कि कितना भी विरोध करो, हम भाजपा और NDA वाले मां सीता का भव्य मंदिर बनाकर रहेंगे. हमारे बिहार में सीता माता का जन्म हुआ था. 2 माह पहले नीतीश बाबू और मैंने भूमिपूजन किया है और 2 साल के अंदर हम सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में 850 करोड़ की लागत से मां सीता का भव्य मंदिर बना देंगे.''

राम मंदिर का काम लालू ने अटकाया - अमित शाह

उन्होंने कहा, ''550 साल पहले बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा था. तब से पहले मुगलों ने अटकाया, फिर अंग्रेजों ने अटकाया, फिर कांग्रेस ने अटकाया और फिर लालू ने अटकाया. आपने मोदी जी को 2019 में प्रधानमंत्री चुना, उन्होंने 2019 में ही भूमिपूजन किया और 2024 में प्राण प्रतिष्ठा करके जय श्रीराम कर दिया.''

जंगलराज को लेकर क्या बोले केंद्रीय गृहमंत्री

अमित शाह ने बिहार में जंगलराज का जिक्र करते हुए कहा, ''फिरौती के लिए अपहरण और नरसंहार होते थे, 20 से ज्यादा नरसंहार बिहार में हुए. इस जंगलराज ने बिहार के कल-कारखाने और व्यापार बंद करवा दिया और बिहार को गरीब बनाने का काम किया. मगर नीतीश बाबू ने जंगलराज को समाप्त कर दिया है. मोदी जी ने 10 साल के अंदर बिहार के हर कोने में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर, रोड, पुल, पुलिया, बिजली के कारखाने, गन्ने की फैक्ट्रियां, इथेनॉल और खाद की फैक्ट्रियां लगाकर विकास की शुरुआत की है. अगले 5 साल बिहार को विकसित बनाने के 5 साल हैं.''