हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'सेना के जवानों की जाति-धर्म पूछने पर राहुल गांधी को आनी चाहिए शर्म', बिहार में बोले अमित शाह

'सेना के जवानों की जाति-धर्म पूछने पर राहुल गांधी को आनी चाहिए शर्म', बिहार में बोले अमित शाह

Amit Shah Slams Rahul Gandhi: शाह ने कहा, 'राहुल को सेना के जवानों की जाति और धर्म जानने की बात करने पर शर्म आनी चाहिए. हमारी सेना में किसी जवान के साथ जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता.'

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 06 Nov 2025 07:17 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार (6 नवंबर, 2025) को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सेना के जवानों की जाति और धर्म जानने की बात कहने पर 'शर्म' आनी चाहिए. बिहार के मधुबनी, पश्चिम चंपारण और मोतिहारी जिलों में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि 'अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए' देश की नौकरियां छीन रहे हैं और सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं. उनका कहना था कि बिहार विधानसभा चुनाव 'राज्य को घुसपैठियों से मुक्त करने' का चुनाव है.

बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाह ने कहा, 'राहुल गांधी को सेना के जवानों की जाति और धर्म जानने की बात करने पर शर्म आनी चाहिए. हमारी सेना में किसी जवान के साथ जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता.'

गौरतलब है कि राहुल गांधी ने मंगलवार को बिहार में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा था कि 'पिछड़ी जातियों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का निजी क्षेत्र, न्यायपालिका, नौकरशाही और सशस्त्र बलों में बहुत कम प्रतिनिधित्व है, जबकि 10 प्रतिशत लोग इन संस्थानों पर नियंत्रण रखते हैं.'

राजद पर लगाए ये आरोप
शाह ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) शासन के दौरान 'हत्या, नरसंहार और बलात्कार की घटनाएं आम थीं.' उनका कहना था कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार में 'किसी बाहुबली के लिए जगह नहीं' है. उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मखाना बोर्ड’ बनाया. अगर लालू एंड कंपनी सत्ता में आई तो वे ‘घुसपैठिया घुसाओ बोर्ड’ बना देंगे.'

बिहार में 'जंगलराज' और घुसपैठ का मुद्दा
शाह ने कहा कि बिहार में 'जंगलराज' की वापसी रोकने का काम केवल नरेंद्र मोदी–नीतीश कुमार की जोड़ी ही कर सकती है. उन्होंने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद और राहुल गांधी राज्य में 'घुसपैठियों का रास्ता खोलने' की कोशिश कर रहे हैं. महागठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, 'अगर यह ‘ठगबंधन’ सत्ता में आया तो चंपारण ‘मिनी चंबल’ में बदल जाएगा.' उन्होंने कहा, 'बिहार ने इंदिरा गांधी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, आपातकाल का विरोध किया था, लेकिन अब कांग्रेस राजद की मदद से राज्य में शासन करने की कोशिश कर रही है.'

विकास योजनाओं की घोषणाएं
शाह ने यह भी कहा कि 'न लालू प्रसाद और न ही राहुल गांधी, किसी में इतनी ताकत है कि वे दो साल आधे साल में सीतामढ़ी में भव्य सीता मंदिर के निर्माण को रोक सकें.' गृह मंत्री ने कहा कि राजग के दोबारा सत्ता में आने पर चंपारण में नया हवाईअड्डा बनाया जाएगा, क्षेत्र की बंद चीनी मिलों को सहकारी समितियों के माध्यम से पुनर्जीवित किया जाएगा और थारू समुदाय के लिए विशेष योजनाएं शुरू की जाएंगी. उन्होंने बताया कि मोतिहारी में नया मेडिकल कॉलेज खोले जाने की योजना है और अरेराज स्थित बाबा सोमेश्वरनाथ मंदिर के पुनरुद्धार पर 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

Published at : 06 Nov 2025 07:17 PM (IST)
