हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबिहार में कब होंगे विधानसभा चुनाव? तारीखों को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से सामने आया बड़ा अपडेट

बिहार में कब होंगे विधानसभा चुनाव? तारीखों को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से सामने आया बड़ा अपडेट

Bihar Elections 2025 Date: बिहार में 2020 विधानसभा चुनावों में तीन चरणों में मतदान हुआ था. पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर को कराई गई थी, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 3 नवंबर और तीसरे चरण की वोटिंग 7 नवंबर को हुई थी.

By : अंकित गुप्ता | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 22 Sep 2025 04:04 PM (IST)

बिहार में इस साल के आखिर तक विधानसभा के चुनाव होने हैं. इसको लेकर सियासी पारा बढ़ा हुआ है. इस बीच सामने आया है कि निर्वाचन आयोग जल्दी ही बिहार के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, आोग बिहार में चुनाव की तारीखों के साथ-साथ दूसरे राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का भी ऐलान कर सकता है. 

दशहरा और दिवाली के बीच हो सकता है ऐलान

आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को 30 सितंबर तक SIR से जुड़ी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं. संभावना है कि अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में ये घोषणा की जा सकती है, लेकिन इस सबके बीच चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले के कानूनी पहलुओं पर भी गौर कर रहा है. बिहार में SIR की फाइनल वोटर लिस्ट 30 सितंबर को प्रकाशित कर दी जाएगी.

निर्वाचन अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग की बैठक सितंबर के पहले सप्ताह में चुनाव आयोग की ओर से सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की गई थी. इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य शीर्ष अधिकारियों ने राज्यों को SIR की तैयारियों के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए. सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के दौरान अधिकारियों अगले 10-15 दिनों में SIR के सभी कार्य पूरे करने के लिए कहा गया था, जिसमें पुरानी मतदाता सूची को वर्तमान सूची से मिलान करना, अवैध प्रवासियों की पहचान, और गहन पुनरीक्षण के लिए अंतिम सूची तैयार करने जैसे कार्य शामिल थे.

2002 से 2004 के बीच हुआ था पिछला SIR

अधिकतर राज्यों में पिछला SIR 2002 से 2004 के बीच हुआ था. चुनाव आयोग ने साफ किया है कि SIR का मुख्य उद्देश्य वोटर लिस्ट को साफ और निष्पक्ष रखना है, जिसमें विदेशी अवैध प्रवासियों की पहचान और उन्हें हटाना भी शामिल है. इस तरह, चुनाव आयोग बिहार चुनाव की तारीखों के साथ ही देश के कई राज्यों में SIR की तारीख़ भी जल्द घोषित कर सकता है और निर्वाचन अधिकारियों को इस बाबत तैयार रहने का सख्त निर्देश दिया गया है.

30 सितंबर को जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट

चुनाव आयोग की योजना के अनुसार, 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी, जिसके बाद ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा. चुनाव आयोग इस बार दो से तीन चरणों में चुनाव करा सकता है. पिछले विधानसभा चुनाव में तीन चरणों में चुनाव हुए थे. पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर को कराई गई थी, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 3 नवंबर और तीसरे चरण की वोटिंग 7 नवंबर को हुई थी.

2020 में किस पार्टी की कितनी सीटें?

बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं. 2020 के चुनाव में एनडीए ने बहुमत हासिल किया था, लेकिन इस बार सियासी समीकरण बदल गए हैं. मौजूदा समय में एनडीए के पास 132 सीटें हैं, जिनमें बीजेपी की 78, जेडीयू की 45, जीतनराम मांझी की चार सीटें हैं. वहीं महागठबंधन के पास 110 सीटें हैं, जिसमें आरजेडी के पास 75, कांग्रेस की 19 और वाम दलों की 16 सीटें हैं. 

यह भी पढ़ें- छठ और दिवाली से पहले GST 2.0 लागू, बिहार चुनाव से लेकर त्योहारों पर होगा क्या असर?

About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
Published at : 22 Sep 2025 11:43 AM (IST)
