हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाJDU की परंपरा टूटी! पहली बार CM आवास से नीतीश ने बांटे टिकट, BJP से नाराजगी की अटकलों के बीच सियासी हलचल तेज

JDU की परंपरा टूटी! पहली बार CM आवास से नीतीश ने बांटे टिकट, BJP से नाराजगी की अटकलों के बीच सियासी हलचल तेज

Bihar Election: बिहार में पहले चरण की वोटिंग छह नवंबर और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी. उसके बाद 14 नवंबर को चुनाव परिणामों का ऐलान किया जाएगा.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 14 Oct 2025 11:11 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में सीट बंटवारे को लेकर असंतोष की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के उम्मीदवारों को विधानसभा चुनाव के टिकट सौंपे. इस बार पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नामों की घोषणा की परंपरा को दरकिनार करते हुए सीधे मुख्यमंत्री आवास से टिकट वितरण किया.

इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करते हुए कई चौंकाने वाले फैसले किए हैं. उसने मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष और सात बार के विधायक नंदकिशोर यादव का टिकट काट दिया, जबकि उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को करीब एक दशक बाद चुनावी मैदान में उतारा है. स्वास्थ्य एवं कानून मंत्री मंगल पांडे, जो अभी विधान परिषद के सदस्य हैं, उन्हें भी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया है.

सीएम आवास पर बांटे गए टिकट

भाजपा को पहली बार सीट समझौते में जदयू के बराबर सीटें मिली हैं. यह स्पष्ट नहीं हुआ कि मंगलवार को नीतीश कुमार ने कुल कितने जदयू उम्मीदवारों को टिकट दिए. मुख्यमंत्री आवास पर पूरे दिन हलचल रही, जहां टिकट की उम्मीद में बुलाए गए प्रत्याशी आते-जाते रहे.

JDU ने किन-किन नेताओं को दिया टिकट?

टिकट पाने वालों में मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, प्रदेश जदयू अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा (महनार) और बाहुबली नेता अनंत सिंह (मोकामा) जैसे नाम शामिल हैं. इनमें से कई ने नामांकन भी दाखिल कर दिया. दिनभर के घटनाक्रम में एक नाटकीय मोड़ तब आया, जब गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल बिना अनुमति लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए. बताया जाता है कि उनकी हरकतों से नाराज़ नीतीश कुमार ने उन्हें मिलने से मना किया था.

सुरक्षाकर्मियों ने मंडल को जब अंदर जाने से रोका, तो उन्होंने धरना शुरू कर दिया. कई घंटे बाद पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया. मंडल का क्षेत्र भागलपुर जिले में आता है, जहां उनका स्थानीय जदयू सांसद अजय मंडल से पुराना विवाद चल रहा है. इसी दौरान अजय मंडल ने भी यह आरोप लगाते हुए इस्तीफे की पेशकश की कि उनके क्षेत्र में टिकट उनकी सलाह के बिना बांटे जा रहे हैं.

'NDA में सबकुछ ठीक है', एक सुर में बोले दल 

वहीं, दिल्ली में रविवार को हुई सीट-बंटवारे की बातचीत में अपेक्षाकृत कम सीटें मिलने से नीतीश कुमार के नाराज होने की चर्चा पूरे दिन चलती रही. पार्टी और गठबंधन के नेताओं को मीडिया और विपक्ष के बीच यह संदेश देने में मशक्कत करनी पड़ी कि 'सब कुछ ठीक है.' 

जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा, 'विपक्ष को हार साफ दिख रही है, इसलिए वह NDA में दरार की अफवाह फैला रहा है. असल में टूट की कगार पर तो ‘इंडिया’ (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस) गठबंधन है.' कुछ खबरों में यह भी दावा किया गया कि दिल्ली में बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने झा को फटकार लगाई थी.

केंद्रीय मंत्री और कभी नीतीश कुमार के कट्टर आलोचक रहे चिराग पासवान ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि 'NDA एकजुट है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है.'

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी सीट बंटवारे में छह सीटें मिलने से असंतुष्ट थे. उन्होंने भी सोशल मीडिया पर स्पष्ट किया कि सीटों की संख्या पर असहमति गठबंधन तोड़ने का कारण नहीं बन सकती.

NDA के किस दल को मिलीं कितनी सीटें?

पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) को 29 सीटें दी गई हैं, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की दो साल पुरानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मांझी की ‘हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) जितनी यानी छह सीटें मिली हैं. मांझी ने अपने चार वर्तमान विधायकों सहित सभी छह उम्मीदवारों की सूची पहले ही जारी कर दी है.

खबरें हैं कि कुछ सीटें जो पहले जदयू के खाते में थीं, वे पासवान की पार्टी को दे दी गई हैं, जिससे मुख्यमंत्री असंतुष्ट बताए जा रहे हैं. हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि लोजपा(राम विलास) इस बार कौन-कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ेगी.

वहीं, महागठबंधन के नेताओं ने NDA में दरार का दावा किया. हालांकि, उनके अपने गठबंधन की स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं दिखी. आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने सोमवार रात अपने आवास पर उम्मीदवारों को बुलाकर टिकट वितरण शुरू किया था, लेकिन उनके पुत्र और उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव के ‘‘अनुशासन’’ पर जोर देने के बाद यह प्रक्रिया रोक दी गई.

आरजेडी-कांग्रेस के बीच सीट-बंटवारे पर मतभेद!

बताया गया कि कई उम्मीदवारों को तकनीकी कारणों से टिकट वापस करने को कहा गया. हालांकि, जेडीयू छोड़कर हाल ही में आरजेडी में शामिल हुए संजीव कुमार सहित कुछ नेताओं ने नामांकन पत्र दाखिल करने की तैयारी शुरू कर दी है. आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट-बंटवारे को लेकर मतभेद की अटकलें भी तेज हैं. आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा और कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के बीच सोशल मीडिया पर चल रहे 'वाकयुद्ध' ने इन चर्चाओं को और बल दिया है.

CPI माले के छह प्रत्याशियों ने भरा नामांकन

महागठबंधन में शामिल वामपंथी दलों में सबसे प्रभावशाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) लिबरेशन के छह उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए हैं. बता दें कि बिहार चुनाव के पहले चरण के नामांकन पत्र 17 अक्टूबर तक और दूसरे चरण के लिए 20 अक्टूबर तक भरे जाएंगे. 

Published at : 14 Oct 2025 11:11 PM (IST)
Tags :
Bihar Assembly Election JDU NITISH KUMAR TEJASHWI YADAV BIHAR ELECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
जैसलमेर: बस में आग की घटना में 20 लोगों के मौत की पुष्टि, DNA से होगी शवों की पहचान
जैसलमेर: बस में आग की घटना में 20 लोगों के मौत की पुष्टि, DNA से होगी शवों की पहचान
इंडिया
दुर्गापुर रेप केस में नया मोड़! बंगाल पुलिस ने पीड़िता के दोस्त को किया अरेस्ट; अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी
दुर्गापुर रेप केस में नया मोड़! बंगाल पुलिस ने पीड़िता के दोस्त को किया अरेस्ट; अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी
इंडिया
तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे प्रशांत किशोर, जनसुराज ने कर दिया राघोपुर से उम्मीदवार का ऐलान
तेजस्वी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे PK, जनसुराज ने कर दिया राघोपुर से उम्मीदवार का ऐलान
क्रिकेट
भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले स्टार बल्लेबाज चोटिल, टूर्नामेंट के पहले मैच से हुआ बाहर
भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले स्टार बल्लेबाज चोटिल, टूर्नामेंट के पहले मैच से हुआ बाहर
Advertisement

वीडियोज

System Collapse: भोपाल में सड़क नहीं, धंस गया सरकारी सिस्टम! भ्रष्टाचार पर मचा बवाल
PRICE HIKE: सोना-चांदी में लगी 'आग', धनतेरस से पहले आसमान छूते भाव ने तोड़ी आम आदमी की कमर!
IPO Alert: Midwest Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPS Puran Kumar Case: IPS पूरन कुमार केस में आया बड़ा ट्विस्ट | ABP NEWS
Sensex-Nifty फिसले, पर IT Sector चमका – Gold-Silver बना Safe Haven| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
राजस्थान
जैसलमेर: बस में आग की घटना में 20 लोगों के मौत की पुष्टि, DNA से होगी शवों की पहचान
जैसलमेर: बस में आग की घटना में 20 लोगों के मौत की पुष्टि, DNA से होगी शवों की पहचान
इंडिया
दुर्गापुर रेप केस में नया मोड़! बंगाल पुलिस ने पीड़िता के दोस्त को किया अरेस्ट; अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी
दुर्गापुर रेप केस में नया मोड़! बंगाल पुलिस ने पीड़िता के दोस्त को किया अरेस्ट; अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी
इंडिया
तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे प्रशांत किशोर, जनसुराज ने कर दिया राघोपुर से उम्मीदवार का ऐलान
तेजस्वी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे PK, जनसुराज ने कर दिया राघोपुर से उम्मीदवार का ऐलान
क्रिकेट
भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले स्टार बल्लेबाज चोटिल, टूर्नामेंट के पहले मैच से हुआ बाहर
भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले स्टार बल्लेबाज चोटिल, टूर्नामेंट के पहले मैच से हुआ बाहर
बॉलीवुड
मोहनीश बहल की बेटी की 8 तस्वीरें: नैन नक्श में हूबहू दादी नूतन पर गई हैं प्रनूतन, लुक बना देगा दीवाना
मोहनीश बहल की बेटी की 8 तस्वीरें: नैन नक्श में हूबहू दादी नूतन पर गई हैं प्रनूतन
इंडिया
'...तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता PAK', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल का चौंकाने वाला खुलासा
'...तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता PAK', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल का चौंकाने वाला खुलासा
जनरल नॉलेज
सपना चौधरी के होटल रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश, ऐसे केस में कितनी मिलती है सजा?
सपना चौधरी के होटल रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश, ऐसे केस में कितनी मिलती है सजा?
जनरल नॉलेज
ये हैं दिल्ली की सबसे सस्ती थोक मार्केट, यहां रिटेलर्स को भी कौड़ियों के दाम में मिलता है सामान
ये हैं दिल्ली की सबसे सस्ती थोक मार्केट, यहां रिटेलर्स को भी कौड़ियों के दाम में मिलता है सामान
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget