बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिममीन (AIMIM) ने शानदार प्रदर्शन कर 5 सीटों पर जीत हासिल की है. इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बयान दिया है. उन्होंने IANS को एक दिए एक इंटरव्यू में कहा, ''AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया. वह पिछले कुछ समय से सीमांचल में खास भूमिका निभा रहे हैं. हालांकि, भाजपा को रोकना सिर्फ़ मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वाली पार्टियों की भी जिम्मेदारी है कि वे भाजपा को रोकें.''

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम बताते हैं कि सीमांचल अब AIMIM का स्थायी और मजबूत राजनीतिक आधार बन चुका है. राज्य की 243 सीटों में पार्टी ने केवल 25 जगह मैदान में उतरकर भी 5 सीटों पर जीत दर्ज की. यह आंकड़ा छोटा लग सकता है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि इन 5 क्षेत्रों में AIMIM को गहरा जनसमर्थन मिला और यह साबित हो गया कि सीमांचल के वोटरों में पार्टी को लेकर भरोसा लगातार बढ़ रहा है. इनमें जोकीहाट, बहादुरगंज, कोचाधामन, अमौर और बायसी जैसी सीटें शामिल हैं, जहां मुरशिद आलम, तौसीफ आलम, सरवर आलम, अख्तरुल ईमान और गुलाम सरवर जैसी स्थानीय पहचान वाला नेतृत्व आसानी से जीत दर्ज करने में सफल रहा.

Bareilly, Uttar Pradesh: However, NDA's victory in #BiharAssemblyElections, National President of the All India Muslim Jamaat, Maulana Mufti Shahabuddin Razvi Barelvi says, “AIMIM president Asaduddin Owaisi performed very well in the Bihar elections. He has been playing a special… pic.twitter.com/d9A6Jr5whc — IANS (@ians_india) November 16, 2025

असदुद्दीन ओवैसी का खास संदेश

AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बिहार में मिली शानदार जीत से काफी खुश नजर आ रहे हैं. इस खास मौके पर उन्होंने रविवार (16 नवंबर 2025) को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा कि सीमांचल के मेरे भाइयों और बहनों, आप का शुक्रिया अदा करने के लिए इंशाअल्लाह मैं 21 और 22 नवंबर को मैं सीमांचल में रहूंगा.

