हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया10 बजे तक के रुझान में ये नेता हारे बिहार चुनाव, तेजप्रताप यादव और खेसारी लाल समेत ये नाम

10 बजे तक के रुझान में ये नेता हारे बिहार चुनाव, तेजप्रताप यादव और खेसारी लाल समेत ये नाम

Bihar Election Key Candidates Results: बिहार विधानसभा चुनाव में सुबह 10 बजे तक के रुझानों में कई ऐसे बड़े चेहरे हैं, जो चुनाव हारते नजर आ रहे हैं. जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप काफी पीछे हैं.

By : साक्षी गुप्ता | Updated at : 14 Nov 2025 10:45 AM (IST)
Preferred Sources

Bihar Election VIP Seats Results: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब तक सुबह 10 बजे तक रुझानों में कई नामचीन नेता ऐसे हैं, जो इस बार के इलेक्शन में हारते नजर आ रहे हैं. बिहार चुनाव में बिहार की महुआ सीट काफी चर्चा में हैं. इस सीट से जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव बुरी तरह हार रहे हैं. वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा भी शुरुआती रुझानों में पीछे चल रहे हैं. कुम्हरार विधानसभा सीट से प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन सुबह 10 बजे तक रुझानों में पार्टी के उम्मीदवार केसी सिन्हा पीछे चल रहे हैं.

तेज प्रताप यादव हार गए बिहार चुनाव?

जनशक्ति जनता दल के प्रमुख नेता तेज प्रताप यादव बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महुआ सीट से चुनावी मैदान में हैं. सुबह 10 बजे तक के इलेक्शन कमीशन के रुझानों में तेज प्रताप इस सीट पर 5,823 वोटों से पीछे चल रहे हैं. महुआ विधानसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के नेता संजय कुमार सिंह 2,294 वोटों से आगे चल रहे हैं. शुरुआती रुझानों में संजय कुमार सिंह को अब तक 6,901 वोट मिल चुके हैं.

खेसारी लाल यादव पीछे

छपरा विधानसभा सीट से भोजपुरी सिनेमा के स्टार और RJD के नेता खेसारी लाल यादव 974 वोटों से पीछे चल रहे हैं. सुबह 10 बजे तक के रुझानों में खेसारी ये बिहार इलेक्शन हारते नजर आ रहे हैं. इस सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार छोटी कुमारी बढ़त बनाए हुई हैं.

केसी सिन्हा हार रहे बिहार चुनाव

कुम्हरार सीट से बीजेपी के उम्मीदवार संजय कुमार 7,591 वोटों से आगे चल रहे हैं. क्रांग्रेस उम्मीदवार दूसरे नंबर पर हैं. वहीं जनसुराज के नेता और गणित के चर्चित अध्यापक केसी सिन्हा तीसरे नंबर पर चले गए हैं. सुबह 10 बजे तक संजय कुमार को 19,895 वोट मिल चुके हैं. वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार इंद्रदीप कुमार चंद्रवंशी को 7,957 वोट मिले हैं. केसी सिन्हा को अब तक केवल 2,623 वोट पड़े हैं.

यह भी पढ़ें

बिहार चुनाव परिणाम: क्या नीतीश और NDA बने रहेंगे, या बाजी मार लेंगे तेजस्वी यादव, आज होगा फैसला

About the author साक्षी गुप्ता

साक्षी गुप्ता एबीपी न्यूज़ में 2023 से काम कर रही हैं. साक्षी की खेल और राजनीतिक जगत में काफी दिलचस्पी है. इसके अलावा साक्षी ऑटो सेक्शन से लेकर एंटरटेनमेंट की खबरें लिखने में भी रुचि रखती हैं. खाली समय में साक्षी को पढ़ना और स्पोर्ट्स खेलना काफी पसंद है. साक्षी ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हिन्दी पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है और डॉ. भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएट हैं.
Read
Published at : 14 Nov 2025 10:45 AM (IST)
Tags :
Bihar Election Results Tej Pratap Yadav Bihar Election 2025 BIHAR ELECTION KHESARI LAL YADAV
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs SA Live Score: साउथ अफ्रीका का तीसरा विकेट गिरा, कुलदीप यादव ने टेम्बा बावुमा को भेजा पवेलियन
Live: साउथ अफ्रीका का तीसरा विकेट गिरा, कुलदीप यादव ने टेम्बा बावुमा को भेजा पवेलियन
इंडिया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
बिहार
Bihar Election 2025: नीतीश और तेजस्वी के काम नहीं आए सहयोगी! 10 बजे तक के रूझानों में बुरी तरह पिछड़े ये दल
नीतीश और तेजस्वी के काम नहीं आए सहयोगी! 10 बजे तक के रूझानों में बुरी तरह पिछड़े ये दल
बिजनेस
PhysicsWallah के IPO के लिए आज अलॉट होंगे शेयर, अगर आपने भी लगाई है बोली तो ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
PhysicsWallah के IPO के लिए आज अलॉट होंगे शेयर, अगर आपने भी लगाई है बोली तो ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025 Result: NDA-महागठबंधन में तेजी से बढ़ रहा अंतर ! । Nitish । Tejashwi । Prashant
Bihar Election 2025 Result: बिहार की इन सीटों पर BJP आगे ! । NDA । Nitish । Tejashwi । Prashant
Bihar Election 2025 Result: NDA और महागठबंधन के बीच अंतर बढ़ा । NDA । Nitish । Tejashwi । Prashant
Bihar Election 2025 Result: NDA और Mahagathbandhan में 13 सीटों का फासला, चौंकाने वाले आंकड़े
Bihar Election 2025 Result: रुझानों में NDA को बंपर बढ़त! Modi-Nitish की जोड़ी ने महागठबंधन को पछाड़ा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
IND vs SA Live Score: साउथ अफ्रीका का तीसरा विकेट गिरा, कुलदीप यादव ने टेम्बा बावुमा को भेजा पवेलियन
Live: साउथ अफ्रीका का तीसरा विकेट गिरा, कुलदीप यादव ने टेम्बा बावुमा को भेजा पवेलियन
इंडिया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
बिहार
Bihar Election 2025: नीतीश और तेजस्वी के काम नहीं आए सहयोगी! 10 बजे तक के रूझानों में बुरी तरह पिछड़े ये दल
नीतीश और तेजस्वी के काम नहीं आए सहयोगी! 10 बजे तक के रूझानों में बुरी तरह पिछड़े ये दल
बिजनेस
PhysicsWallah के IPO के लिए आज अलॉट होंगे शेयर, अगर आपने भी लगाई है बोली तो ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
PhysicsWallah के IPO के लिए आज अलॉट होंगे शेयर, अगर आपने भी लगाई है बोली तो ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
बॉलीवुड
पत्नी के कमेंट पर गोविंदा ने हाथ जोड़कर मांगी थी माफी, अब सुनीता आहूजा बोलीं- 'मैं कभी नहीं चाहती कि...'
गोविंदा ने हाथ जोड़कर मांगी थी माफी, अब सुनीता आहूजा बोलीं- 'मैं कभी नहीं चाहती कि...'
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
विश्व
दुबई में भारतीय गैंगस्टरों के बीच पहली गैंगवॉर! लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्या का दावा
दुबई में भारतीय गैंगस्टरों के बीच पहली गैंगवॉर! लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्या का दावा
ट्रैवल
भारतीय सैलानियों की नई पसंद बना मॉस्को, 2025 में 40% तक बढ़ी टूरिस्ट की संख्या
भारतीय सैलानियों की नई पसंद बना मॉस्को, 2025 में 40% तक बढ़ी टूरिस्ट की संख्या
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget