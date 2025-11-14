10 बजे तक के रुझान में ये नेता हारे बिहार चुनाव, तेजप्रताप यादव और खेसारी लाल समेत ये नाम

Bihar Election VIP Seats Results: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब तक सुबह 10 बजे तक रुझानों में कई नामचीन नेता ऐसे हैं, जो इस बार के इलेक्शन में हारते नजर आ रहे हैं. बिहार चुनाव में बिहार की महुआ सीट काफी चर्चा में हैं. इस सीट से जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव बुरी तरह हार रहे हैं. वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा भी शुरुआती रुझानों में पीछे चल रहे हैं. कुम्हरार विधानसभा सीट से प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन सुबह 10 बजे तक रुझानों में पार्टी के उम्मीदवार केसी सिन्हा पीछे चल रहे हैं.

तेज प्रताप यादव हार गए बिहार चुनाव?

जनशक्ति जनता दल के प्रमुख नेता तेज प्रताप यादव बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महुआ सीट से चुनावी मैदान में हैं. सुबह 10 बजे तक के इलेक्शन कमीशन के रुझानों में तेज प्रताप इस सीट पर 5,823 वोटों से पीछे चल रहे हैं. महुआ विधानसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के नेता संजय कुमार सिंह 2,294 वोटों से आगे चल रहे हैं. शुरुआती रुझानों में संजय कुमार सिंह को अब तक 6,901 वोट मिल चुके हैं.

खेसारी लाल यादव पीछे

छपरा विधानसभा सीट से भोजपुरी सिनेमा के स्टार और RJD के नेता खेसारी लाल यादव 974 वोटों से पीछे चल रहे हैं. सुबह 10 बजे तक के रुझानों में खेसारी ये बिहार इलेक्शन हारते नजर आ रहे हैं. इस सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार छोटी कुमारी बढ़त बनाए हुई हैं.

केसी सिन्हा हार रहे बिहार चुनाव

कुम्हरार सीट से बीजेपी के उम्मीदवार संजय कुमार 7,591 वोटों से आगे चल रहे हैं. क्रांग्रेस उम्मीदवार दूसरे नंबर पर हैं. वहीं जनसुराज के नेता और गणित के चर्चित अध्यापक केसी सिन्हा तीसरे नंबर पर चले गए हैं. सुबह 10 बजे तक संजय कुमार को 19,895 वोट मिल चुके हैं. वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार इंद्रदीप कुमार चंद्रवंशी को 7,957 वोट मिले हैं. केसी सिन्हा को अब तक केवल 2,623 वोट पड़े हैं.

