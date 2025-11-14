हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'इनकी हेकड़ी तो देखिए छठी मैया से...', बिहार विजय के बाद PM मोदी का राहुल-तेजस्वी पर बड़ा अटैक 

'इनकी हेकड़ी तो देखिए छठी मैया से...', बिहार विजय के बाद PM मोदी का राहुल-तेजस्वी पर बड़ा अटैक 

Bihar Election Result: बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय संबोधन दिया. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस-राजद के साथ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 14 Nov 2025 08:19 PM (IST)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विजय के बाद शुक्रवार (14 नवंबर, 2025) की शाम में दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर में अपना संबोधन दिया. इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर बड़ा अटैक किया है. उन्होंने कहा कि छठी मैया का अपमान करने वालों की हेकड़ी तो देखिए इन लोगों ने माफी तक नहीं मांगी. बिहार की जनता इसे कभी नहीं भूलेगी.

उन्होंने कहा, ‘बिहार का गौरव और सम्मान ही हमारी प्राथमिकता है. बिहार के लोगों ने भारत के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन दशकों तक देश पर राज करने वालों ने हमेशा बिहार की झूठी छवि गढ़ी, इन लोगों ने बिहार को बदनाम किया. उन्होंने न तो बिहार के गौरवशाली अतीत का, न उसकी परंपराओं और संस्कृति का और न ही उसके लोगों का सम्मान किया, लेकिन हमारी सरकार छठ को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल कराने के लिए प्रयासरत है. इसका लक्ष्य है कि इसके महत्व के माध्यम से पूरे देश और दुनिया को इस संस्कृति से जोड़ा जाए.’

जनता ने केंद्र में हमें तीसरी बार अपना जनादेश दिया- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा, ‘पिछले साल देश की जनता ने लगातार तीसरी बार NDA को अपना जनादेश दिया. यह राष्ट्र के विश्वास और देशवासियों के आशीर्वाद का परिणाम था और लोकसभा चुनावों के बाद हमने कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की. जय जवान, जय किसान की भावना को बढ़ावा देने वाली भूमि हरियाणा ने भी हमें लगातार तीसरी बार सेवा करने का अवसर दिया. इसके अलावा, छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबासाहेब अंबेडकर और वीर सावरकर की पावन भूमि महाराष्ट्र में हमें शानदार जीत मिली. महाराष्ट्र ने हमें लगातार तीसरी बार विजयी बनाया, जबकि हम 25 साल बाद राष्ट्रीय राजधानी में बहुमत से जीते और आज बिहार में, जहां इतनी बड़ी आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है, हम इतने भारी मतों से विजयी हुए हैं.’

उन्होंने कहा, ‘इससे पहले बिहार में ऐसा कोई चुनाव नहीं था, जहां पुनर्मतदान न हुआ हो. उदाहरण के तौर पर, 2005 से पहले सैकड़ों जगहों पर पुनर्मतदान हुआ था. 1995 में 1500 से ज्यादा बूथों पर पुनर्मतदान हुए थे, लेकिन जैसे-जैसे जंगलराज खत्म हुआ, हालात सुधरने लगे और इस चुनाव के दोनों चरणों में कहीं भी पुनर्मतदान की जरूरत नहीं पड़ी. इस बार मतदान शांतिपूर्ण रहा.’

Published at : 14 Nov 2025 07:49 PM (IST)
PM Modi RAHUL GANDHI TEJASHWI YADAV Bihar Election 2025 BIHAR ELECTION
