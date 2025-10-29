बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की. एक साझा रैली में राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों पर तीखा हमला बोला. राहुल गांधी ने कहा, अगर आप नरेंद्र मोदी से कहें कि वोट के बदले नाचिए, तो वो मंच पर नाचेंगे भी.



राहुल ने आगे कहा कि मोदी जी को छठ पूजा या यमुना नदी की सफाई से कोई मतलब नहीं, वो बस आपका वोट चाहते हैं. उन्होंने दिल्ली में प्रदूषित यमुना में पूजा कर रहे श्रद्धालुओं और प्रधानमंत्री के 'खास बनाए गए तालाब में स्नान' करने की तुलना की और कहा-'मोदी जी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए थे, उन्हें छठ पूजा से कोई लेना-देना नहीं है.'



बीजेपी का पलटवार

पीएम मोदी पर राहुल गांधी की टिप्पणी पर बीजेपी ने पलटवार किया. सत्तारूढ़ बीजेपी ने राहुल गांधी की भाषा को 'स्थानीय गुंडे' जैसा बताया और कहा कि उन्होंने 'पीएम मोदी को वोट देने वाले हर व्यक्ति का अपमान किया है.' बीजेपी ने आरोप लगाया कि इन टिप्पणियों ने 'भारतीय मतदाताओं और लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है.

Rahul Gandhi speaks like a "Local Goon"



Rahul Gandhi has openly insulted every poor of India, & Bihar who has voted for PM @narendramodi ji!



Rahul Gandhi has mocked voters, and Indian democracy! pic.twitter.com/qRDfDXdBJP — Pradeep Bhandari(प्रदीप भंडारी)🇮🇳 (@pradip103) October 29, 2025

नीतीश कुमार पर निशाना

राहुल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमला करते हुए कहा कि उन्होंने '20 साल में पिछड़े वर्गों के लिए कुछ नहीं किया.' उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नीतीश कुमार की छवि का इस्तेमाल कर रही है जबकि 'रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है.' राहुल ने कहा, 'नीतीश जी का चेहरा इस्तेमाल हो रहा है, पर असली कंट्रोल बीजेपी के पास है. उन्हें सामाजिक न्याय से कोई मतलब नहीं.'

'वोट चोरी की कोशिश हो सकती है'- राहुल गांधी

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने फिर से अपना पुराना आरोप दोहराया कि बीजेपी 'वोट चोरी' करती है. उन्होंने कहा, 'उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव चुराए, और अब बिहार में भी पूरी कोशिश करेंगे.' राहुल ने बिहार में मतदाता सूची से लगभग 66 लाख नाम हटाए जाने के मामले का जिक्र करते हुए लोगों से 'महागठबंधन' को वोट देने की अपील की.

'हर वर्ग का होगा प्रतिनिधित्व'- कांग्रेस सांसद

राहुल ने कहा, 'वे लोग पूरी कोशिश करेंगे कि बिहार की आवाज वाली सरकार न बने, लेकिन हम गारंटी देते हैं कि हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार बनाएंगे. हम किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे.'

'मेड इन बिहार' का नारा

प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक नीतियों पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी ने छोटे व्यवसायों को बर्बाद कर दिया. भीड़ से सवाल करते हुए उन्होंने कहा, 'अपने मोबाइल के पीछे क्या लिखा है? - मेड इन चाइना, हम कहते हैं- मेड इन बिहार होना चाहिए, ताकि बिहार के युवाओं को रोजगार मिले.' राहुल ने कहा कि कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से जीवित करने की कोशिश की थी और उनका सपना है कि बिहार को फिर से शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनाया जाए.