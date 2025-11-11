प्रशांत किशोर को किस सर्वे में मिली सबसे ज्यादा सीटें? एग्जिट पोल में जानें जनसुराज का हाल

बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव खत्म होते ही कई एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी किया है. लगभग सभी एग्जिट पोल में एनडीए क सरकार बनती दिख रही है. सर्वे की मानें प्रशांत किशोर को इस चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है. किसी भी एग्जिट पोल में जनसुराज को 10 सीट का अनुमान भी नहीं लगाया गया है.

Peoples Pulse के सर्वे ने जनसुराज को सबसे अधिक 0-5 सीटें दी है. इसमें एनडीए को 133-159 सीटें, महागठबंधन को 75-101 सीटें और अन्य को 2-8 सीटें मिल सकती है. TIF रिसर्च के एग्जिट में NDA को 145-163 सीटें, महागठबंधन को 76-95 सीटें और अन्य को 3-6 सीटें मिलने का अनुमान है.

MATRIZE-IANS के एग्जिट पोल में एनडीए को 147-167 सीटें और महागठबंधन को 70-90 सीटें, जनसुराज को 0-2, अन्य को 2-8 सीटें दी गई हैं. इसमें एनडीए को 48 फीसदी, महागठबंधन को 37 फीसदी और अन्य को 15 फीसदी वोट मिलने का अनुमान लगाया है. CHANAKAYA STRATEGIES ने जनसुराज को जीरो सीट दी है. इस सर्वे में एनडीए को 130-138 सीटें, महागठबंधन को 100-108 सीटें और अन्य को 3-5 सीट दी गई है.

POLSTRAT के एग्जिट पोल में NDA को 133-148 सीटें, महागठबंधन को 87-102 सीटें, जनसुराज का शून्य, अन्य को 3-5 सीटें दी गई है. JVC के एग्जिट पोल की मानें तो एनडीए को 135-150 सीटें, महागठबंधन को 88-103 सीटें, जनसुराज को 0-1 सीट और अन्य को 3-6 सीटें मिलने का अनुमान है.

बिहार में इस बार दोनों चरणों के चुनाव में बंपर वोटिंग दर्ज की गई. पहले चरण के दौरान 6 नवंबर को 65 फीसदी से अधिक तो 11 नवंबर को 67 फीसदी से अधिक वोटिंग हो चुकी है. प्रशांत किशोर ने बिहार में लंबी पदयात्रा करने के बाद जन सुराज पार्टी का गठन किया था. उन्होंने सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन तीन सीटों पर तकनीकी कारणों से उनके उम्मीदवारों का नामांकन खारिज हो गया.