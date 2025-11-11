बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल सामने आ गए हैं और लगभग सभी सर्वे एजेंसियों ने NDA को बढ़त दी है. PRAJA POLL ANALYTICS के अनुसार, NDA को 186 सीटें, महागठबंधन को 50 सीटें, जबकि अन्य दलों को 7 सीटें मिलने का अनुमान है. पोल्स की मानें तो NDA राज्य में स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में लौट सकती है.

MATRIZE–IANS: NDA आगे, महागठबंधन पीछे

Matrize–IANS के एग्जिट पोल में NDA के लिए 147 से 167 सीटों का अनुमान लगाया गया है. महागठबंधन को 70 से 90 सीटें, जबकि अन्य दलों को 2 से 6 सीटें मिलने की संभावना बताई गई है. इस पोल के अनुसार बीजेपी को 65 से 73 सीटें, जेडीयू को 67 से 75 सीटें, एलजेपी (आर) को 0 से 7 सीटें, हम को 4 से 5 सीटें और आरएलएम को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं. महागठबंधन में आरजेडी को 53 से 58 सीटें, कांग्रेस को 10 से 12 सीटें, वीआईपी को 1 से 4 सीटें, और वाम दलों को 9 से 14 सीटें मिलने का अनुमान है.

इस सर्वे में NDA को लगभग 48 फीसदी और महागठबंधन को 37 फीसदी वोट मिलने की बात कही गई है.

अन्य सर्वे भी NDA को दे रहे बढ़त

चाणक्य स्ट्रैटेजीज के एग्जिट पोल के मुताबिक NDA को 130 से 138 सीटें, महागठबंधन को 100 से 108 सीटें, और अन्य को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं. दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में NDA को 145 से 160 सीटें और महागठबंधन को 73 से 91 सीटें मिलने का अनुमान है. पीपल्स पल्स ने NDA को 133 से 159 सीटें और महागठबंधन को 75 से 101 सीटें दी हैं. पीपल्स इनसाइट के अनुसार, NDA 133 से 148 सीटें, जबकि महागठबंधन 87 से 102 सीटें हासिल कर सकता है. पोल डायरी के सर्वे में NDA के 184 से 209 सीटें, महागठबंधन के 32 से 49 सीटें, और अन्य दलों के 1 से 5 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है. लगभग सभी सर्वे इस ओर इशारा कर रहे हैं कि NDA मजबूत स्थिति में है.

243 सीटों वाली विधानसभा में 122 का बहुमत जरूरी

बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं, और सरकार बनाने के लिए किसी दल या गठबंधन को 122 सीटों का आंकड़ा हासिल करना जरूरी है. फिलहाल प्रदेश में जेडीयू और बीजेपी की अगुवाई वाली NDA सरकार है और तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं.

फिलहाल क्या है स्थिति?

इस समय बिहार विधानसभा में बीजेपी के पास 80 विधायक, आरजेडी के 77, जेडीयू के 45, और कांग्रेस के 19 विधायक हैं. इसके अलावा सीपीआई (एमएल) के 11, हम के 4, सीपीआई (एम) के 2, सीपीआई के 2, एआईएमआईएम के 1, और 2 निर्दलीय विधायक मौजूद हैं.

Disclaimer- दूसरे चरण के चुनाव के साथ ही बिहार में सभी 243 सीटों पर वोटिंग हो गई है. देश को इस बात का इंतजार है कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है. इंतजार की घड़ी खत्म होने के करीब है. अलग-अलग सर्वे एजेंसियों ने बिहार का एग्जिट पोल किया है. abp न्यूज़ देश का एक जिम्मेदार चैनल है. हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं. लिहाजा चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हम एग्जिट पोल का पहला नंबर शाम 6.30 बजे से पहले नहीं दिखाएंगे. दर्शकों को हम बता दें कि abp न्यूज़ ने अपना कोई सर्वे नहीं किया है.