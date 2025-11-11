हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBihar Exit Poll Result: बिहार में उड़ी ओवैसी की पतंग या कट गई? एग्जिट पोल में खुलासा

Bihar Exit Poll Result: बिहार में उड़ी ओवैसी की पतंग या कट गई? एग्जिट पोल में खुलासा

Bihar Election Exit Poll: बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के मतदान के बाद कई ओपिनियन पोल सामने आए हैं. आंकड़े को देखकर लग रहा है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन सकती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 11 Nov 2025 07:11 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया है. अब इंतजार है नतीजों का, जो 14 नवंबर को आएंगे. मतदान के नतीजों से पहले तमाम ओपिनियन पोल सामने आए हैं. पोल्स के आंकड़ों से यही लग रहा है कि टक्कर सीधे एनडीए और महागठबंधन के बीच है. Matrize-IANS के एग्जिट पोल के अनुसार, इस बार चुनाव में एनडीए को 147 से 167 सीटें, महागठबंधन को 70 से 90 सीटें, जबकि अन्यों को 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है.

बीजेपी और आरजेडी को कितनी सीटों का अनुमान?
Matrize-IANS के ओपिनियन पोल में बीजेपी को 65-73 सीटें, जेडीयू को 67-75 सीटें, एलजेपी (आर) को 7-0 से सीटें, हम को 4-5 सीटें और आरएलएम को 1-2 सीटें दी गई हैं. वहीं, महागठबंधन में आरजेडी को 53-58 सीटें, कांग्रेस को 10-12 सीटें, वीआईपी को 1-4 सीटें और लेफ्ट पार्टियों को 9-14 सीटें दी गई हैं.

AIMIM के प्रदर्शन का अनुमान
सर्वे एजेंसी मैट्रिज के अनुसार, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को इस बार 2–3 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि पार्टी का अनुमानित वोट शेयर 1% बताया गया है.

AIMIM ने कितनी सीटों पर लड़ा चुनाव
हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं. इनमें से 15 सीटें सीमांचल क्षेत्र से हैं, जिसे पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है.

2020 में AIMIM का प्रदर्शन कैसा रहा था?
साल 2020 के चुनाव में AIMIM ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 सीटों पर जीत हासिल की थी. पार्टी को उस चुनाव में 1.3% वोट शेयर मिला था. हालांकि हारने वाले AIMIM उम्मीदवार किसी भी सीट पर दूसरे स्थान पर नहीं आ सके थे, लेकिन चार सीटों पर तीसरे स्थान पर जरूर रहे थे.

Disclaimer- दूसरे चरण के चुनाव के साथ ही बिहार में सभी 243 सीटों पर वोटिंग हो गई है. देश को इस बात का इंतजार है कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है. इंतजार की घड़ी खत्म होने के करीब है. अलग-अलग सर्वे एजेंसियों ने बिहार का एग्जिट पोल किया है. abp न्यूज़ देश का एक जिम्मेदार चैनल है. हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं. लिहाजा चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हम एग्जिट पोल का पहला नंबर शाम 6.30 बजे से पहले नहीं दिखाएंगे. दर्शकों को हम बता दें कि abp न्यूज़ ने अपना कोई सर्वे नहीं किया है.

Published at : 11 Nov 2025 07:01 PM (IST)
Tags :
Bihar Exit Poll Exit Poll Bihar Election Exit Poll Bihar Assembly Election Bihar Election 2025 Exit Poll 2025

