हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBihar Exit Poll 2025: 10 एग्जिट पोल, प्रशांत किशोर की जनसुराज को किसी ने नहीं दीं 10 सीटें; नहीं चला PK का जादू!

Bihar Exit Poll 2025: 10 एग्जिट पोल, प्रशांत किशोर की जनसुराज को किसी ने नहीं दीं 10 सीटें; नहीं चला PK का जादू!

Bihar Election Exit Poll: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल में जनसुराज पार्टी को बेहद कम सीटें मिलती दिख रही हैं. कुल 10 सर्वे एजेंसियों में से सिर्फ कुछ ने जनसुराज को सीटें दी हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 11 Nov 2025 08:04 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव खत्म होते ही कई एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी किया है. अधिकतर सर्वे में एनडीए की सरकार बनी दिख रही है. बिहार में लंबी पदयात्रा करने के बाद जन सुराज पार्टी का गठन करने वाले प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लग सकता है. 10 एग्जिट पोल में से किसी ने भी प्रशांत किशोर की पार्टी को 10 सीटें भी नहीं दी है. 

किन सर्वे एजेंसियों ने कितनी सीटें दीं?

  • मैट्रिज-IANS ने जनसुराज को 0-2 सीटें दीं, यानी अधिकांश परिणामों में पार्टी का असर नगण्य माना गया है.
  • पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल में पार्टी को 0-5 सीटें तक मिलने का अनुमान है, जो अब तक का सबसे ज्यादा संख्या है.
  • जेवीसी पोल ने जनसुराज के लिए 0-1 सीट का अनुमान रखा है, यानी औसतन किसी एक सीट तक की उम्मीद.
  • पीपल्स इनसाइट ने भी पार्टी को 0-2 सीटें दी हैं.
  • पी-मार्क ने जनसुराज को 1-4 सीटें तक दिखाया है, जो भी सीमित परिनियोजन है.

किन सर्वे ने जनसुराज को शून्य दिखाया
कई प्रमुख सर्वे एजेंसियों ने जनसुराज के लिए एक भी सीट ना जीतने का अनुमान जताया है. पोल डायरी, चाणक्य स्ट्रैटेजीज, पोलस्ट्रेट, प्रजा पोल एनालिटिक्स, और टीआईएफएफ रिसर्च इनमें शामिल हैं. इन सर्वे के अनुसार पार्टी की प्रभावशीलता  ना या फिर शून्य के बराबर है.

243 सीटों वाली विधानसभा में 122 है बहुमत का आंकडा
बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए किसी दल या गठबंधन को 122 सीटों का जादुई आंकड़ा हासिल करना होगा. फिलहाल प्रदेश में जेडीयू और बीजेपी की अगुवाई वाली NDA सरकार है और विपक्ष के नेता की बागडोर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के हाथ में है.

बिहार में फिलहाल किसके पास कितने विधायक?
वर्तमान में बिहार विधानसभा में बीजेपी के पास 80 विधायक, आरजेडी के 77, जेडीयू के 45, और कांग्रेस के 19 विधायक हैं. इसके अलावा सीपीआई (एमएल) के 11, हम के 4, सीपीआई (एम) के 2, सीपीआई के 2, एआईएमआईएम के 1, और 2 निर्दलीय विधायक मौजूद हैं.

Disclaimer- दूसरे चरण के चुनाव के साथ ही बिहार में सभी 243 सीटों पर वोटिंग हो गई है. देश को इस बात का इंतजार है कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है. इंतजार की घड़ी खत्म होने के करीब है. अलग-अलग सर्वे एजेंसियों ने बिहार का एग्जिट पोल किया है. abp न्यूज़ देश का एक जिम्मेदार चैनल है. हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं. लिहाजा चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हम एग्जिट पोल का पहला नंबर शाम 6.30 बजे से पहले नहीं दिखाएंगे. दर्शकों को हम बता दें कि abp न्यूज़ ने अपना कोई सर्वे नहीं किया है.

Published at : 11 Nov 2025 07:53 PM (IST)
