हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBihar CM Oath Taking Ceremony: शपथ से पहले नीतीश कुमार ने जेब से निकाली कौन सी पर्ची, जानें इसमें क्या?

Bihar CM Oath Taking Ceremony: शपथ से पहले नीतीश कुमार ने जेब से निकाली कौन सी पर्ची, जानें इसमें क्या?

Bihar CM Oath Taking Ceremony: नीतीश कुमार स्टेज पर एक महिला अधिकारी से बात करते हुए और जेब से पर्ची निकालक अधिकारी को दिखाते हुए नजर आए.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 20 Nov 2025 01:04 PM (IST)
Preferred Sources

नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. गुरुवार (20 नवंबर, 2025) को पटना के गांधी मैदान में उन्होंने शपथ ली. उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यानथ समेत एनडीए के सभी दिग्गज नेता स्टेज पर मौजूद थे. स्टेज पर शपथ से पहले नीतीश कुमार एक महिला अधिकारी से बात करते और अपनी जेब से एक पर्ची निकालते नजर आए.

सोशल मीडिया पर यह वीडिया आते ही लोगों में उत्सुकता है कि आखिर उस पर्ची में क्या था. वीडियो में देखा गया कि महिला अधिकारी उनके पास आती हैं, एक फाइल में रखे कागज उन्हें दिखाती हैं और फिर नीतीश कुमार भी अपनी पॉकेट से पर्ची निकालकर अधिकारी की पर्ची से मिलाते हैं और फिर पर्ची वापस अपनी जेब में रख लेते हैं. इस दौरान वह महिला अधिकारी को बुलाकर बात करते भी नजर आते हैं. ये वही पर्ची है, जिसे नीतीश कुमार शपथ के दौरान पढ़ने वाले थे.

नीतीश कुमार बिहार के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं, जिन्होंने 10 बार सीएम पद की शपथ ली है. वह पहली बार साल 2000 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उनकी सरकार आठ दिनों के अंदर ही गिर गई थी. दूसरा कार्यकाल 2005 में शुरू हुआ और 2014 तक उन्होंने लगातार बिहार की कमान संभाली. हालांकि, साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जनता दल (यूनाइटेड) के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था. 

कुछ समय बाद उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और आखिरी बार उन्होंने जनवरी, 2024 में सीएम पद की शपथ ली थी. उस वक्त उन्होंने और उनकी पार्टी ने एनडीए में वापसी की थी. उससे पहले वह राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के साथ गठबंधन की सरकार में सीएम थे. नीतीश कुमार बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और उनकी सदस्यता मई, 2030 तक है.

Published at : 20 Nov 2025 12:54 PM (IST)
JDU NITISH KUMAR BIHAR BIHAR ELECTION Nitish Cabinet 2025
