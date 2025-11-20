बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद 20 नवंबर को नई सरकार का गठन हो गया. नीतीश कुमार को एक बार फिर मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया है. इसी के साथ ही नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. लोगों के बीच यह जानने की उत्सुकता है कि आखिर लंबे समय से बिहार के मुखिया रहे सीएम नीतीश कुमार की संपत्ति कितनी है? ऐसे में हम आपको बताते हैं कि उनके पास कुल कितनी संपत्ति है.

10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उनका हलफनामा सामने आया, जिसमें उनकी कुल संपत्ति 1.64 करोड़ रुपये दर्ज है. यह संपत्ति पिछले साल के लगभग बराबर है. शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और कई एनडीए नेता मौजूद थे.

नीतीश कुमार की संपत्ति का विवरण

नीतीश कुमार की कुल चल संपत्ति 16.97 लाख रुपये बताई गई है. इनमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनके पास 21,052 रुपये नकद मौजूद हैं. उन्होंने बताया कि उनके बैंक खातों में लगभग 60,811 रुपये जमा हैं. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि बाकी सभी चल संपत्तियां, निवेश और फिक्स्ड डिपॉजिट समेत उनकी कुल चल संपत्ति का मूल्य 16.97 लाख रुपये बनता है.



सीएम नीतीश कुमार के पास सिर्फ एक अपनी कार

2024 के हलफनामे में उन्होंने यह बताया है कि उनके पास एक फोर्ड इकोस्पोर्ट टाइटेनियम कार है, जिसकी कीमत 11,32,753 रुपये है. उन्होंने कहा कि उनके पास 20 ग्राम की दो सोने की अंगूठियां और एक चांदी की अंगूठी है, जिनकी कुल कीमत 1,26,000 रुपये है. उन्होंने अपने घर में मौजूद सभी महत्वपूर्ण सामानों का भी विवरण दिया है, जिसमें एसी, कंप्यूटर, एयर कूलर, ट्रेडमिल, स्टेबलाइजर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ओटीजी और व्यायाम साइकिल शामिल हैं, और उनकी कुल कीमत 3,52,125 रुपये बताई गई है.

गाय और बछड़ें भी हैं सुशासन बाबू के पास

नीतीश कुमार ने बताया कि उनके पास 13 गायें हैं. उन्होंने यह भी लिखा कि उनके पास 10 बछड़े मौजूद हैं. ये सभी पशु उनकी चल संपत्तियों का हिस्सा हैं.

1.48 करोड़ रुपये का फ्लैट

नीतीश कुमार की अचल संपत्तियां कुल 1.48 करोड़ रुपये मूल्य की हैं. उन्होंने बताया कि दिल्ली के द्वारका इलाके में उनके पास 1000 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट है, जिसकी कीमत 1,48,00,000 रुपये है. पिछले वर्ष 2023 में भी उनकी संपत्ति लगभग इसी मूल्य की थी, इसलिए उनके संपत्ति मूल्य में इस बार केवल मामूली वृद्धि ही देखी गई है.

2015 में बेटे की संपत्ति का ब्योरा भी हुआ था सार्वजनिक

नीतीश कुमार के बेटे की 2015 में दर्ज संपत्ति भी अहम है. उनके बेटे के पास 7,000 रुपये नकद थे. उनके बैंक और पोस्ट ऑफिस खातों में 80 लाख रुपये से अधिक जमा थे.

उनके पास 10 लाख रुपये के सोने और चांदी के सिक्के भी थे. उनके नाम पर नालंदा में 88 लाख रुपये की कृषि योग्य जमीन थी. नालंदा और पटना में उनके पास 3 लाख रुपये मूल्य की गैर-कृषि भूमि दर्ज थी. इसके अलावा, नालंदा और बख्तियारपुर में 67 लाख रुपये मूल्य के आवासीय भवन भी मौजूद थे.

सरकार का नियम- हर साल अनिवार्य है संपत्ति का खुलासा

नीतीश कुमार सरकार के नियम के अनुसार, सभी मंत्रियों को हर साल कैलेंडर वर्ष के अंतिम दिन अपनी संपत्तियों और देनदारियों का पूरा विवरण सार्वजनिक करना अनिवार्य है. यह नियम पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किया गया है.