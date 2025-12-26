एक्सप्लोरर
जिस फिल्म को सनी देओल ने छोड़ा, उसी से चमकी थी अक्षय कुमार की किस्मत, अब सीक्वल के चर्चे ने बढ़ाई बेताबी
Sunny Deol-Akshay Kumar: हाल ही में सनी देओल की रिजेक्टेड फिल्म के सीक्वल ऐलान हुआ. यह वही फिल्म है जिसने कभी अक्षय कुमार के करियर को नई उड़ान दी और उन्हें सुपरस्टार बनाया. चलिए, जानते हैं
सनी देओल और अक्षय कुमार दोनों सुर्खियों में हैं. दोनों अपनी अपकमिंग फिल्मों के लेकर फैंस के बीच चर्चा में रहते हैं. वहीं दूसरी ओर अब एक और बड़ी खबर ने पूरी इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है.
1/8
2/8
Published at : 26 Dec 2025 03:52 PM (IST)
Tags :Akshay Kumar Sunny Deol Jaanwar
मनोरंजन
8 Photos
जिस फिल्म को सनी देओल ने छोड़ा, उसी से चमकी अक्षय की किस्मत, अब सीक्वल के चर्चे ने बढ़ाई बेताबी
मनोरंजन
12 Photos
'एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं फिर.. ' इन दमदार डायलॉग्स ने बनाया सलमान खान को सुपरस्टार
मनोरंजन
7 Photos
'धुंरधर' की ये एक्ट्रेस करवा चुकी है प्लास्टिक सर्जरी? बदले लुक पर उठे सवाल तो दिया करारा जवाब
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'बंद करो इसे...', लाइव टीवी पर शहबाज के मंत्री पर चिल्लाया शख्स, अब खुद आकर देने लगे सफाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण विधायक यूं ही नहीं परेशान, ये आंकड़े आपको भी कर देंगे हैरान!
इंडिया
पति ने पेट्रोल डालकर पत्नी को जिंदा जलाया, बचाने आई बेटी को भी आग में धकेला, रोंगटे खड़े करने वाली कहानी
क्रिकेट
मेलबर्न टेस्ट में जोश टंग की घातक गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रन पर सिमटी
Advertisement
मनोरंजन
8 Photos
जिस फिल्म को सनी देओल ने छोड़ा, उसी से चमकी अक्षय की किस्मत, अब सीक्वल के चर्चे ने बढ़ाई बेताबी
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion