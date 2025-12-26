हम जिस फिल्म की बात करने जा रहे हैं वो अक्षय कुमार के करियर के लिए नई दिशा देने वाली साबित हुई. IMDb के अनुसार, अक्षय ने 1996 से 1999 के बीच लगातार 10 फ्लॉप फिल्में दी थीं. लगातार असफलता से टूट चुके अक्षय को डर था कि शायद उनका स्टारडम खो जाएगा. लेकिन जानवर ने उनकी डूबती नैया को संभाला और उन्हें फिर से बॉलीवुड के सुपरस्टार की कतार में ला खड़ा किया.