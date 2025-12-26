हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जिस फिल्म को सनी देओल ने छोड़ा, उसी से चमकी थी अक्षय कुमार की किस्मत, अब सीक्वल के चर्चे ने बढ़ाई बेताबी

जिस फिल्म को सनी देओल ने छोड़ा, उसी से चमकी थी अक्षय कुमार की किस्मत, अब सीक्वल के चर्चे ने बढ़ाई बेताबी

Sunny Deol-Akshay Kumar: हाल ही में सनी देओल की रिजेक्टेड फिल्म के सीक्वल ऐलान हुआ. यह वही फिल्म है जिसने कभी अक्षय कुमार के करियर को नई उड़ान दी और उन्हें सुपरस्टार बनाया. चलिए, जानते हैं

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Dec 2025 03:52 PM (IST)
Sunny Deol-Akshay Kumar: हाल ही में सनी देओल की रिजेक्टेड फिल्म के सीक्वल ऐलान हुआ. यह वही फिल्म है जिसने कभी अक्षय कुमार के करियर को नई उड़ान दी और उन्हें सुपरस्टार बनाया. चलिए, जानते हैं

सनी देओल और अक्षय कुमार दोनों सुर्खियों में हैं. दोनों अपनी अपकमिंग फिल्मों के लेकर फैंस के बीच चर्चा में रहते हैं. वहीं दूसरी ओर अब एक और बड़ी खबर ने पूरी इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है.

1/8
हम जिस फिल्म की बात करने जा रहे हैं वो अक्षय कुमार के करियर के लिए नई दिशा देने वाली साबित हुई. IMDb के अनुसार, अक्षय ने 1996 से 1999 के बीच लगातार 10 फ्लॉप फिल्में दी थीं. लगातार असफलता से टूट चुके अक्षय को डर था कि शायद उनका स्टारडम खो जाएगा. लेकिन जानवर ने उनकी डूबती नैया को संभाला और उन्हें फिर से बॉलीवुड के सुपरस्टार की कतार में ला खड़ा किया.
हम जिस फिल्म की बात करने जा रहे हैं वो अक्षय कुमार के करियर के लिए नई दिशा देने वाली साबित हुई. IMDb के अनुसार, अक्षय ने 1996 से 1999 के बीच लगातार 10 फ्लॉप फिल्में दी थीं. लगातार असफलता से टूट चुके अक्षय को डर था कि शायद उनका स्टारडम खो जाएगा. लेकिन जानवर ने उनकी डूबती नैया को संभाला और उन्हें फिर से बॉलीवुड के सुपरस्टार की कतार में ला खड़ा किया.
2/8
दिलचस्प बात यह है कि यही वह फिल्म थी जिसने अक्षय कुमार के डूबते करियर को नई उड़ान दी थी. उन्हें दोबारा बॉलीवुड के टॉप स्टार्स की कतार में ला खड़ा किया.
दिलचस्प बात यह है कि यही वह फिल्म थी जिसने अक्षय कुमार के डूबते करियर को नई उड़ान दी थी. उन्हें दोबारा बॉलीवुड के टॉप स्टार्स की कतार में ला खड़ा किया.
Published at : 26 Dec 2025 03:52 PM (IST)
Akshay Kumar Sunny Deol Jaanwar

