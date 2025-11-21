नीतीश कैबिनेट में किस मंत्री को मिला कौन-सा विभाग, BJP या JDU कौन रहा फायदे में? जानें

एक्सप्लोरर
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार (21 नवंबर 2025) को मंत्रिमंडल के 26 मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है. बिहार में एनडीए के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि गृह विभाग नीतीश कुमार के बजाय बीजेपी के खाते में गया हो. गृह विभाग की बागडोर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को हाथों में दी गई है. बिहार की पूरी कैबिनेट पर गौर करें तो बीजेपी फ्रंट फुट पर नजर आ रही है.
बीजेपी के खाते में ये विभाग
- सम्राट चौधरी- गृह विभाग
- विजय सिन्हा- भूमि एवं राजस्व विभाग, खनन एवं भू-तत्व विभाग
- मंगल पाण्डे- स्वास्थ्य विभाग, विधि विभाग
- दिलीप जयसवाल- उद्योग विभाग
- नितीन नवीन- पथ निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग
- रामकृपाल यादव- कृषि विभाग
- संजय टाईगर- श्रम संसाधन विभाग
- अरूण शंकर प्रसाद- पर्यटन विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग
- सुरेन्द्र मेहता- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
- नारायण प्रसाद- आपदा प्रबंधन विभाग
- रमा निषाद- पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
- लखेन्द्र पासवान- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
- श्रेयसी सिंह- सूचना प्रोद्योगिकी विभाग (IT), खेल विभाग
- प्रमोद चंद्रवंशी- सहकारिता विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
जेडीयू के मिले ये विभाग
- विजेंद्र यादव- वित्त विभाग
- मदन सहनी- समाज कल्याण विभाग
- अशोक चौधरी- ग्रामीण कार्य विभाग
- लेसी सिंह- खाद उपभोक्ता विभा
- श्रवण कुमार- ग्रामीण विकास विभाग, परिवहन विभाग
- विजय चौधरी- जल संसाधन, भवन निर्माण विभाग
- विजेंद्र यादव- ऊर्जा विभाग
- जमा खान- अल्पसंख्यक विभाग
- सुनील कुमार- शिक्षा विभाग
एलजेपी (R) के मंत्री को मिला कौन-सा विभाग
- संजय कुमार- गन्ना उधोग विभाग
- संजय कुमार सिंह- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
HAM
संतोष मांझी- लघु जल संसाधन विभाग
RLM
दीपक प्रकाश- पंचायती राज विभाग
