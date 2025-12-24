हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Weather: यूपी में कड़ाके की ठंड और कोहरे का अटैक, कई जगह विजिबिलिटी जीरो, घरों में दुबकने को मजबूर लोग

UP Weather: यूपी में कड़ाके की ठंड और कोहरे का अटैक, कई जगह विजिबिलिटी जीरो, घरों में दुबकने को मजबूर लोग

UP Weather Today: यूपी में ठंड का कहर जारी हैं. प्रदेश के 32 जिलों में आज भी घने कोहरे की चेतावनी दी गई हैं. जिसके चलते लोगों को सड़कों पर वाहन चलाने में परेशानी हो सकती हैं.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 24 Dec 2025 06:58 AM (IST)
पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में जबर्दस्त ठंड बढ़ गई हैं. प्रदेश के ज्यादातर जिलों में घना कोहरा और शीत दिवस के हालात बने हुए हैं. सुबह और रात के समय तो कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम हो रही है जिससे लोगों को आने-जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग ने आगामी दिनों में और ठंड बढ़ने के संकेत दिए हैं. 

मौसम विभाग के आज 24 दिसंबर को भी प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी संभागों में आज मौसम शुष्क रहेगा लेकिन इस दौरान दोनों संभागों में कहीं-कहीं घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट जारी किया गया है. कुछ जगहों पर अत्यंत घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट बी जारी किया हैं. यहां कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जीरो तक रह सकती हैं.  

फिलहाल कोहरे से राहत के आसार नहीं 

यूपी के 32 जिलों में आज घने कोहरे की चेतावनी दी गई है. 25 और 26 दिसंबर को भी दोनों संभागों में कोहरे को कहर जारी रहेगा. हालांकि दिन के समय धूप निकलने से थोड़ी राहत मिल सकती हैं. प्रदेश में अगले दो दिनों में न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी. उसके बाद पूर्वी हिस्से को छोड़कर अगले 24 घंटों में इसमें मामूली सी बढ़त की संभावना है. 

इन 32 जिलों में कोहरे की चेतावनी

यूपी में आज सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर व आसपास के इलाके में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. जबकि मुजफ्फरनगर, शामली, संभल, अमरोहा, बदायूं, हरदोई, बाराबंकी, अयोध्या, गोंडा, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और बलिया में घने कोहरे का यलो अलर्ट है. 

प्रदेश में ठंड का प्रकोप ग्रामीण इलाकों में और भी ज्यादा देखने को मिल रहा है. लोग अब अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं. वहीं सर्दी के चलते कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी का भी ऐलान किया गया है तो कुछ जगहों पर स्कूलों का समय बदल दिया गया है. आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी. हालांकि फिलहाल बारिश के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं. 

Published at : 24 Dec 2025 06:58 AM (IST)
