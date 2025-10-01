छात्राओं से यौन शोषण का आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती अब पूरी तरह से कानून के पंजे में फंस चुका है. चैतन्यानंद के मोबाइल फोन से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. पुलिस ने बताया कि वह चोरी-चोरी छात्राओं की तस्वीरें खींचता था. इतना ही नहीं वह व्हाट्सऐप के जरिए अश्लील बातें करता था. चैतन्यानंद की चैट से दुबई के एक शेख को लेकर भी जानकारी मिली है.

'एनडीटीवी' की एक रिपोर्ट के मुताबिक चैतन्यानंद छात्राओं को टारगेट करता था. वह व्हाट्सऐप के जरिए गंदे ऑफर देता था. चैतन्यानंद ने एक छात्राओं को गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग के मैसेज भेजने के साथ बेबी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता था.

चैतन्यानंद ने एक छात्रा को मैसेज किया -

चैतन्यानंद - दुबई के एक शेख को पार्टनर की जरूरत है, क्या तुम्हारी कोई अच्छी दोस्त है?

दुबई के एक शेख को पार्टनर की जरूरत है, क्या तुम्हारी कोई अच्छी दोस्त है? पीड़ित छात्रा - कोई नहीं है.

चैतन्यानंद - ये कैसे संभव हो सकता है?

ये कैसे संभव हो सकता है? पीड़ित छात्रा - मुझे नहीं पता.

चैतन्यानंद - कोई क्लासमेट या जूनियर?

चैतन्यानंद ने एक अन्य छात्रा को कई बार परेशान किया. उसने मैसेज में लिखा -

बेबी (शाम 7.49 बजे)

गुड मॉर्निंग बेबी (सुबह 12.40 बजे)

मुझसे क्यों गुस्सा हो? (सुबह 12.41 बजे)

महिलाओं की चोरी से फोटो क्लिक करता था चैतन्यानंद

चैतन्यानंद सरस्वती ने महिलाओं व कर्मचारियों की चोरी से तस्वीरें खींचीं थीं और सीसीटीवी निगरानी ऐप के जरिए छात्राओं की जासूसी भी की थी. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने मंगलवार (30 सितंबर) को यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि सरस्वती का सामना उनकी तीन महिला सहयोगियों से भी कराया जा रहा है.

पुलिस के मुताबिक, ये तीनों बहनें हैं और इन्होंने छात्राओं को कथित तौर पर धमकाया और उन्हें अश्लील मैसेज को डिलीट करने के लिए मजबूर किया. इन तीन महिलाओं में से एक संस्थान की डीन और दो अन्य वार्डन थीं.

बता दें कि चैतन्यानंद नौकरी दिलाने का झांसा देकर लड़कियों से बातचीत करता था. खासतौर पर उन्हें एयरलाइंस में एयर होस्टेस बनाने का वादा करके फंसाता था.