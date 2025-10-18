हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राजेश राम के साथ खेला! कुटुम्बा में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ RJD उतारेगी प्रत्याशी? अटकलें तेज

राजेश राम के साथ खेला! कुटुम्बा में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ RJD उतारेगी प्रत्याशी? अटकलें तेज

बिहार में कांग्रेस ने भले ही कम सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हों, इसके बाद भी विरोध देखने को मिल रहा है. सीट बंटवारे से कई कार्यकर्ता खासे नाराज हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 18 Oct 2025 12:57 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है. महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर चिराग पासवान ने निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी के महागठबंधन में सिर फुटव्वल चरम पर है. आखिरी समय तक सीटों का बंटवारा न हो पाने के कारण कांग्रेस और आरजेडी ने अपने-अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं. 

बिहार कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर गहरा असंतोष है. दरअसल कांग्रेस आलाकमान के जातिगत आधार पर टिकट बांटने से एक गुट नाराज बताया जा रहा है. कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के खिलाफ भी जबरदस्त नाराजगी है, जिससे दोनों दलों के बीच अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई है.

दलित दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं- राजेश राम

बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि दलित दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं. अब इंकलाब होगा. जय बापू ,जय भीम जय संविधान, जय कांग्रेस. दरअसल, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष को शायद इस बात का आभास हो गया है कि राजद उनके खिलाफ कैंडिडेट दे सकती है और उनके इस पोस्ट को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है. बता दें कि कुटुम्बा सुरक्षित सीट है. राजेश राम दलित हैं तो सुरेश पासवान राजद के भी दलित हैं.

कांग्रेस अध्यक्ष के सामने पटना एयरपोर्ट पर चले थे लात-घूंसे  

बिहार में कांग्रेस ने भले ही कम सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हों, इसके बाद भी जमकर विरोध देखने को मिल रहा है. कई कार्यकर्ता सीट बंटवारे से खासे नाराज बताए जा रहे हैं. कांग्रेस कार्यकर्ता एक तरफ जहां अपना विरोध दिखा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने पोस्ट कर अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. बता दें कि अभी 2 दिन पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष के सामने ही पटना एयरपोर्ट पर जमकर लात-घूंसे चले थे. 

चीन की PL-15 मिसाइल हो जाएगी फुस्स! भारत बनाएगा इसका एडवांस वर्जन; कितनी खतरनाक होगी Astra-II?

Published at : 18 Oct 2025 12:57 PM (IST)
Tags :
Rajesh Ram CONGRESS BIHAR Assembly Elections 2025
