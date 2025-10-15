कितने विधायकों का टिकट कटा, कितने नए चेहरे...BJP उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की बड़ी बातें

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 12 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है. इसमें बिहार की कई हॉट सीट भी शामिल है, जिसे लेकर राज्य में राजनीति गरमाई हुई है. पार्टी ने लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर को भी टिकट दिया है जो एक दिन पहले (14 अक्तूबर 2025) को बीजेपी में शामिल हुईं. बीजेपी की दूसरी लिस्ट में कई उम्मीदवार के नाम काटे गए तो कई नई चेहरों पर पार्टी ने भरोसा जताया है.

कितने विधायकों का टिकट कटा?

बीजेपी ने गायिका मैथिली ठाकुर को अलीपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है. जनसुराज से बीजेपी का दामन थामने वाले पूर्व IPS आनंद मिश्रा को पार्टी ने बक्सर से टिकट दिया गया है. पार्टी ने बाढ़ से ज्ञानेंद्र ज्ञानू का टिकट कट दिया है. यहां से डॉक्टर सियाराम सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है. छपरा से सीएन गुप्ता को टिकट काटकर छोटी कुमारी प्रत्याशी बनाया गया है.

नए चेहरे पर बीजेपी ने लगाया दांव

भारतीय जनता पार्टी ने शाहपुर, अगिआंव और मुजफ्फरपुर सीट से नए चेहरे पर दांव लगाया है. शाहपुर से राकेश ओझा को मौका दिया है. पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट पर मुन्नी देवी प्रत्याशी थीं. अगिआंव में महेश पासवान पर पार्टी ने दांव लगाया है. शिवेश कुमार 2020 के चुनाव में यहां से बीजेपी के उम्मीदवार थे. मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार को टिकट दिया गया है. पिछले चुनाव में बीजेपी के सुरेश शर्मा को यहां से हार नसीब हुई थी.

गोपालगंज सीट से बीजेपी ने नए उम्मीदवार सुभाष सिंह को टिकट दिया है. पार्टी ने यहां से कुसुम देवी का टिकट काटा है. 2020 के विधानसभा चुनाव में कुसुम देवी के पति सुभाष सिंह बीजेपी के टिकट पर यहां से चुनाव जीते थे, लेकिन उनके निधन के बाद कुसुम देवी उप चुनाव जीती थीं.

प्रभुनाथ सिंह समधी और भाई को मिला टिकट

सोनपुर विधानसभा से बीजेपी के टिकट से विधायक रह चुके विनय कुमार सिंह को पार्टी ने फिर प्रत्याशी बनाया है. वह बाहुबली नेता प्रभुनाथ सिंह के समधी हैं. बनियापुर सीट से पार्टी ने प्रभुनाथ सिंह के भाई केदारनाथ सिंह को उम्मीदवार बनाया है. पहले वे आरजेडी में थे.