हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकितने विधायकों का टिकट कटा, कितने नए चेहरे...BJP उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की बड़ी बातें

कितने विधायकों का टिकट कटा, कितने नए चेहरे...BJP उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की बड़ी बातें

BJP 2nd List: बीजेपी ने बिहार चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है. इस लिस्ट जो सबसे ज्यादा चर्चित नाम लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर और पूर्व IPS अधिकारी आनंद मिश्रा के हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 15 Oct 2025 05:51 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 12 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है. इसमें बिहार की कई हॉट सीट भी शामिल है, जिसे लेकर राज्य में राजनीति गरमाई हुई है. पार्टी ने लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर को भी टिकट दिया है जो एक दिन पहले (14 अक्तूबर 2025) को बीजेपी में शामिल हुईं. बीजेपी की दूसरी लिस्ट में कई उम्मीदवार के नाम काटे गए तो कई नई चेहरों पर पार्टी ने भरोसा जताया है.

कितने विधायकों का टिकट कटा?

बीजेपी ने गायिका मैथिली ठाकुर को अलीपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है. जनसुराज से बीजेपी का दामन थामने वाले पूर्व IPS आनंद मिश्रा को पार्टी ने बक्सर से टिकट दिया गया है. पार्टी ने बाढ़ से ज्ञानेंद्र ज्ञानू का टिकट कट दिया है. यहां से डॉक्टर सियाराम सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है. छपरा से सीएन गुप्ता को टिकट काटकर छोटी कुमारी प्रत्याशी बनाया गया है.

नए चेहरे पर बीजेपी ने लगाया दांव

भारतीय जनता पार्टी ने शाहपुर, अगिआंव और मुजफ्फरपुर सीट से नए चेहरे पर दांव लगाया है. शाहपुर से राकेश ओझा को मौका दिया है. पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट पर मुन्नी देवी प्रत्याशी थीं. अगिआंव में महेश पासवान पर पार्टी ने दांव लगाया है. शिवेश कुमार 2020 के चुनाव में यहां से बीजेपी के उम्मीदवार थे. मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार को टिकट दिया गया है. पिछले चुनाव में बीजेपी के सुरेश शर्मा को यहां से हार नसीब हुई थी.

गोपालगंज सीट से बीजेपी ने नए उम्मीदवार सुभाष सिंह को टिकट दिया है. पार्टी ने यहां से कुसुम देवी का टिकट काटा है. 2020 के विधानसभा चुनाव में कुसुम देवी के पति सुभाष सिंह बीजेपी के टिकट पर यहां से चुनाव जीते थे, लेकिन उनके निधन के बाद कुसुम देवी उप चुनाव जीती थीं.

प्रभुनाथ सिंह समधी और भाई को मिला टिकट

सोनपुर विधानसभा से बीजेपी के टिकट से विधायक रह चुके विनय कुमार सिंह को पार्टी ने फिर प्रत्याशी बनाया है. वह बाहुबली नेता प्रभुनाथ सिंह के समधी हैं. बनियापुर सीट से पार्टी ने प्रभुनाथ सिंह के भाई केदारनाथ सिंह को उम्मीदवार बनाया है. पहले वे आरजेडी में थे.

Published at : 15 Oct 2025 05:20 PM (IST)
Tags :
Maithili Thakur BJP Breaking News Abp News BIHAR Assembly Elections 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'शहबाज से अपने जूते चमकवाते हैं ट्रंप...', US राष्ट्रपति की चापलूसी पर पाकिस्तान में ही घिरे PM शरीफ; हो रही थू-थू
'शहबाज से अपने जूते चमकवाते हैं ट्रंप...', US राष्ट्रपति की चापलूसी पर पाकिस्तान में ही घिरे PM शरीफ; हो रही थू-थू
बिहार
Alinagar Vidhan Sabha: संगीत के बाद अब सियासत की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी Maithili Thakur, जानें- अलीनगर सीट के सियासी समीकरण
संगीत के बाद अब सियासत की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी Maithili Thakur, जानें- अलीनगर सीट के सियासी समीकरण
विश्व
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
क्रिकेट
ICC की ताजा रैंकिंग में भारतीयों को जबरदस्त फायदा, कुलदीप यादव ने लगाई लंबी छलांग; जायसवाल की टॉप-5 में एंट्री
ICC की ताजा रैंकिंग में भारतीयों को जबरदस्त फायदा, कुलदीप यादव ने लगाई लंबी छलांग; जायसवाल की टॉप-5 में एंट्री
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: DE-DE प्यार 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज | ABP NWS
Mohit और Sharon की कम्पैटिबिलिटी टेस्ट में हंसी और मस्ती | ABP NEWS
Mini Countryman JCW All4 Walk around | Auto Live
Sansani: दो सुसाइड, एक केस... IPS अफसर की मौत के 7 दिन बाद गवाह ASI ने भी दी जान! | Haryana Police
Bihar Face Off: दरभंगा में मंत्री पर 'भू माफिया' का संगीन आरोप, सरेआम भिड़े RJD-BJP समर्थक!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'शहबाज से अपने जूते चमकवाते हैं ट्रंप...', US राष्ट्रपति की चापलूसी पर पाकिस्तान में ही घिरे PM शरीफ; हो रही थू-थू
'शहबाज से अपने जूते चमकवाते हैं ट्रंप...', US राष्ट्रपति की चापलूसी पर पाकिस्तान में ही घिरे PM शरीफ; हो रही थू-थू
बिहार
Alinagar Vidhan Sabha: संगीत के बाद अब सियासत की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी Maithili Thakur, जानें- अलीनगर सीट के सियासी समीकरण
संगीत के बाद अब सियासत की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी Maithili Thakur, जानें- अलीनगर सीट के सियासी समीकरण
विश्व
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
क्रिकेट
ICC की ताजा रैंकिंग में भारतीयों को जबरदस्त फायदा, कुलदीप यादव ने लगाई लंबी छलांग; जायसवाल की टॉप-5 में एंट्री
ICC की ताजा रैंकिंग में भारतीयों को जबरदस्त फायदा, कुलदीप यादव ने लगाई लंबी छलांग; जायसवाल की टॉप-5 में एंट्री
बॉलीवुड
'मॉम, आप ऐसे डांस नहीं कर सकती हो', मलाइका अरोड़ा के डांस का मजाक उड़ाते हैं बेटे अरहान
'मॉम, आप ऐसे डांस नहीं कर सकती हो', मलाइका अरोड़ा के डांस का मजाक उड़ाते हैं बेटे अरहान
यूटिलिटी
आधार कार्ड को लेकर है कोई परेशानी, तो तुरंत इस नंबर पर करें कॉल
आधार कार्ड को लेकर है कोई परेशानी, तो तुरंत इस नंबर पर करें कॉल
एग्रीकल्चर
घर पर कैसे उगा सकते हैं बढ़िया गाजर? इस आसान तरीके को जानकर रह जाएंगे हैरान
घर पर कैसे उगा सकते हैं बढ़िया गाजर? इस आसान तरीके को जानकर रह जाएंगे हैरान
इंडिया
दीवाली पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा तोहफा, दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की इजाजत पर लगा दी ये शर्तें
दीवाली पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा तोहफा, दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की इजाजत पर लगा दी ये शर्तें
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget