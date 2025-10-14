बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं. इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घुसपैठिया बयान को लेकर AIMIM चीफ और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा है.

ओवैसी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो सीमांचल के मेहनतकश लोगों को बार-बार घुसपैठिया कहकर बदनाम करती है. उन्होंने आगे कहा कि ECISVEEP के आंकड़ों के अनुसार सीमांचल में केवल 4 मुस्लिम ऐसे मिले, जिनकी नागरिकता सत्यापित नहीं हो सकी, जो भाजपा के दावों को चुनौती देता है.

अमित शाह के दावे का ओवैसी ने उड़ाया मजाक

असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह के इस दावे का मजाक उड़ाया कि मुस्लिम आबादी की वृद्धि घुसपैठ के कारण हुई है और कहा कि उन्हें गणित के शिक्षक की जरूरत है. ओवैसी ने एनआरसी और एसआईआर प्रक्रियाओं को गरीबों के लिए उत्पीड़नकारी बताया, जो घुसपैठ के दावों को साबित करने में नाकाम रही हैं.

सीमांचल की जनता से ओवैसी ने क्या कहा

बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ओवैसी ने सीमांचल की जनता से बीजेपी की विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर मतदान करने और गर्व महसूस करने का आह्वान किया है. स्थानीय विश्लेषकों का कहना है कि सीमांचल के मतदाता अब बीजेपी की घुसपैठ की बयानबाजी के बजाय विकास और सम्मान को प्राथमिकता दे रहे हैं.

असदुद्दीन ओवैसी ने साधा निशाना

असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार (13 अक्टूबर, 2025) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट को रि-पोस्ट करते हुए लिखा कि सीमांचल ज़िंदाबाद! खोदा पहाड़ और निकला क्या? सीमांचल के ग़ैय्यूर अवाम को बार-बार भाजपाई ‘घुसपैठिया’ वग़ैरह कहते रहे, लेकिन ECISVEEP के आंकड़ों के मुताबिक़ सिर्फ़ चार ऐसे मुसलमान मिले जिनकी नागरिकता साबित नहीं हो पाई.

क्या कहा था अमित शाह ने

अमित शाह ने बीते दिनों अपने संबोधन में कहा था कि देश में मुस्लिम आबादी में 24.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि हिंदू आबादी में 4.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. उन्होंने इस असंतुलन का कारण पाकिस्तान और बांग्लादेश से हो रही अवैध घुसपैठ को बताया.

