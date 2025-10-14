जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा ऑपरेशन, कुपवाड़ा में दो आतंकवादियों को किया ढेर

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा (LoC) पर सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है. इस ऑपरेशन में अब तक दो आतंकियों को ढेर किया जा चुका है. सेना की कार्रवाई अभी भी जारी है क्योंकि इलाके में और आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है. यह ऑपरेशन तब शुरू हुआ जब सुरक्षा बलों को घुसपैठ की कोशिश की जानकारी मिली. भारतीय सेना ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है और तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है. सीमा पार से आतंकियों की गतिविधियों में हाल के दिनों में फिर से बढ़ोतरी देखी गई है.

आतंकियों के ठिकाने का हुआ पर्दाफाश

संयुक्त अभियान के दौरान सेना और पुलिस ने वारसन क्षेत्र के ब्रिजथोर जंगलों में आतंकियों के एक ठिकाने का पर्दाफाश किया था. कार्रवाई के दौरान सुरक्षा बलों ने दो एके सीरीज राइफलें, चार रॉकेट लॉन्चर, गोला-बारूद का बड़ा जखीरा और अन्य युद्ध सामग्री बरामद की. अधिकारियों के अनुसार, यह अभियान श्रीनगर स्थित भारतीय सेना की चिनार कोर को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू किया गया था. तलाशी अभियान अभी भी जारी है ताकि इलाके में छिपे अन्य आतंकियों की तलाश की जा सके.

गुड्डर जंगल में भी सेना और आतंकियों के बीच हुई थी मुठभेड़

गौरतलब है कि इससे पहले कुलगाम जिले के गुड्डर जंगल में भी सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी. उस ऑपरेशन में दो आतंकियों को ढेर किया गया था, जबकि दो जवान शहीद हुए थे. मारे गए एक आतंकी की पहचान शोपियां निवासी आमिर अहमद डार के रूप में हुई थी, जो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था और सितंबर 2023 से सक्रिय था. वह पहलगाम हमले के बाद जारी की गई 14 वांछित आतंकियों की सूची में शामिल था.

