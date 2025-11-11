हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bihar Election 2025 Phase 2 Voting: बिहार चुनाव के लिए आखिरी चरण की वोटिंग जारी, 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला

Bihar Election 2025 Phase 2 Voting: बिहार चुनाव के लिए आखिरी चरण की वोटिंग जारी, 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है. 3.7 करोड़ मतदाता 1302 उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे. सीमांचल की सीटों पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 11 Nov 2025 07:56 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान शुरू हो गया है. इस चरण में 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा वोटर्स 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे. इनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार के कई मंत्री भी मैदान में हैं.

राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक, इस चरण में 45,399 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हो रही है, जिनमें से 40,073 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं. कुल वोटर्स में 1.75 करोड़ महिलाएं शामिल हैं. हिसुआ (नवादा) सीट पर सबसे ज्यादा 3.67 लाख मतदाता हैं, जबकि लौरिया, चनपटिया, रक्सौल, त्रिवेणीगंज, सुगौली और बनमखी सीटों पर सबसे ज्यादा 22-22 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं.

कहां कहां डाले जा रहे हैं वोट?

पहले चरण में 65% से अधिक मतदान हुआ था, जिससे दूसरे चरण में भी उत्साहपूर्ण वोटिंग की उम्मीद जताई जा रही है. इस बार का चुनाव विशेष रूप से सीमांचल क्षेत्र में केंद्रित है. पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जैसे नेपाल सीमा से सटे जिलों में वोट डाले जा रहे हैं.

क्यों अहम है ये चरण?

सुरक्षा के लिए चार लाख से अधिक जवान तैनात किए गए हैं ताकि मतदान शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके. सीमांचल की कई सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी का असर निर्णायक माना जा रहा है, इसलिए यह चरण एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए बेहद अहम बन गया है.

एक ओर एनडीए विपक्ष पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रहा है, वहीं विपक्ष अल्पसंख्यक और ग्रामीण मतदाताओं के समर्थन पर भरोसा जता रहा है. इस चरण में कई दिग्गज उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा दांव पर है. जेडीयू के बिजेंद्र प्रसाद यादव (सुपौल), बीजेपी के प्रेमेंद्र कुमार (गया टाउन), रेनू देवी (बेतिया), नीरेज कुमार सिंह ‘बबलू’ (छातापुर), लेशी सिंह (धमदाहा), शीला मंडल (फुलपरस) और जमा खान (चैनपुर) प्रमुख नामों में शामिल हैं.

इन दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर

पूर्व उपमुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता तारकिशोर प्रसाद इस बार भी कटिहार सीट से लगातार पांचवीं बार मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. वहीं, कटिहार जिले की बलरामपुर और कदवा सीटों पर भी मुकाबला दिलचस्प हो गया है. सीपीआई (एमएल) लिबरेशन के महबूब आलम और कांग्रेस के शकील अहमद खान दोनों ही नेता अपनी तीसरी जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश में हैं.

Published at : 11 Nov 2025 07:56 AM (IST)
