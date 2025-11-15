'नेशनल चाइल्ड को नाराज करने के लिए माफी...', किसी नेता का नाम लिए बिना विनोद तावड़े ने ली चुटकी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार NDA ने ना सिर्फ ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, बल्कि बीजेपी ने भी इतिहास रच दिया है. बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. पार्टी की इस जीत से बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता काफी गदगद नजर आ रहे हैं. बिहार चुनाव मेंं इस बार बीजेपी 89 सीट जीतने में कामयाब रही है. वहीं, नीतीश कुमार की जदयू को 85 सीटें मिलीं.

बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार में बीजेपी के चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े को भी काफी हद तक बीजेपी की इस बड़ी जीत का श्रेय दिया जा रहा है. नतीजों से गदगद विनोद तावड़े ने बिना नाम लिए लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तंज कसा.

विनोद तावड़े ने किसे बताया नेशनल चाइल्ड

विनोद तावड़े ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि बाल दिवस पर नेशनल चाइल्ड को नाराज करने के लिए हम तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं. वाकई दुर्भाग्यपूर्ण. बता दें कि बिहार चुनाव में इस बार महागठबंधन को पिछली बार से भी बड़ी हार का सामना करना पड़ रहा है. इस बार राष्ट्रीय जनता दल (राजद) 25 सीटें ही जीत पाई है. राजद के कई दिग्गज नेता अपनी सीट नहीं बचा पाए. लाल परिवार से तेज प्रताप यादव भी चुनाव हार गए.

We sincerely apologize for upsetting the “national child” on Children’s Day. Truly unfortunate.#BiharElectionResults pic.twitter.com/XnBWprd7eP — Vinod Tawde (@TawdeVinod) November 14, 2025

बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा और वोट चोरी जैसे आक्रामक अभियानों के बावजदू कांग्रेस को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली. इसके उल्ट बिहार की जनता ने ये दिखा दिया है कि वो इन सब राजनीति से प्रेरित अभियानों में विश्वास नहीं रखती. कांग्रेस सिर्फ 6 सीटें जीतने में कामयाब हुई है.

विनोद तावड़े की खूब चर्चा

बिहार में बीजेपी के चुनावी प्रभारी विनोद तावड़े की खूब चर्चा हो रही है. सियासी पंडितों का मानना है कि बिहार में एनडीए को बंपर बढ़त दिलाने में विनोद तावड़े का दिमाग रहा है. ऐसे में बीजेपी अब अपने इस नए रणनीतिकार को कोई बड़ा इनाम दे सकती है.

ये भी पढ़ें

Bihar Chunav Result 2025: 'भव्य और अभूतपूर्व विजय....', बिहार में NDA की बंपर जीत पर राजनाथ का आया बयान