बिहार चुनाव में कितने उम्मीदवार, कितने वीआईपी, कितने बाहुबली, जानें हर सवाल का जवाब

बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना से एक दिन पहले गुरुवार (13 नवंबर 2025) को राजनीतिक दलों ने अपने स्तर से स्थिति की समीक्षा की और आगे की रणनीति को लेकर मंथन किया. इस बीच पूरे राज्य में निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या बिहार में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रिकॉर्ड पांचवां कार्यकाल हासिल कर पाएंगे। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि आरजेडी कार्यकर्ता और जनता मतगणना के दौरान किसी भी असंवैधानिक गतिविधि से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

बिहार में कितनी पार्टी लड़ रही चुनाव?

एनडीए की ओर से जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी (रामविलास), हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) पार्टी चुनावी मैदान में है. वहीं महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल, विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी (आईआईपी) शामिल हैं. इसके अलावा मायावती की पार्टी बीएसपी, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा, तेज प्रताप की पार्टी जनशक्ति जनता दल, चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज पार्टी कांशीराम, प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी चुनावी मैदान में है.

दोनों गठबंधनों की ओर से मैदान में उतरे प्रमुख उम्मीदवारों में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, आरजेडी के तेजस्वी यादव, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार, जेडीयू के अनंत सिंह शामिल हैं. इस तमान चेहरों के अलावे भी कई सीटों पर लोगों निगाहें टिकी रहेगी.

243 विधानसभा सीटों पर कुल 2,616 उम्मीदवार

चुनाव निगरानी संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर कुल 2,616 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. इसमें से करीब 838 उम्मीदवारों (32 फीसदी) पर आपराधिक मामले हैं. करीब 695 ऐसे उम्मीदवार हैं, जिनपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जैसे कि हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध.

इन बाहुबलियों पर रहेगी जनता की नजर

इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा की सीट काफी सुर्खियों में रही है. यहां बाहुबली अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी के बीच मुकाबला है. सिर्फ इन दोनों की वजह से बिहार के इस पूरे चुनाव में मोकामा विधानसभा सीट सबसे हॉट चुनावी सीट बन गई है. जेल में बंद बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला लालगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं. मुन्ना शुक्ला उर्फ विजय कुमार शुक्ला बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रह हैं.

बिहार के वारिसलीगंज विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के टिकट पर अनीता देवी और बीजेपी के टिकट पर अरुणा देवी मैदान में हैं. ये दोनों ही बाहुबलियों की पत्नियां हैं. इसके अलावा दानापुर से आरजेडी के रीतलाल यादव, ब्रह्मपुर से हुलास पाण्डेय, रघुनाथपुर से ओसामा शहाब चुनावी मैदान में हैं.

चुनावी मैदान में कितने वीआईपी कैंडिडेट?

लखीसराय सीट से विजय कुमार सिन्हा, तारापुर से सम्राट चौधरी, राघोपुर से तेजस्वी यादव काराकाट से भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही हैं. अलीनगर सीट से लोकगायिका मैथिली ठाकुर, छपरा से भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव, महुआ से तेज प्रताप यादव, बक्सर से पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा की सीटों पर बिहार की जनता की नजर है.