हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबिहार चुनाव में कितने उम्मीदवार, कितने वीआईपी, कितने बाहुबली, जानें हर सवाल का जवाब

बिहार चुनाव में कितने उम्मीदवार, कितने वीआईपी, कितने बाहुबली, जानें हर सवाल का जवाब

Bihar Election Result 2025: मतगणना केंद्रों पर दो-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू है, जिसमें भीतरी घेरा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और बाहरी घेरा राज्य पुलिस के जिम्मे है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 13 Nov 2025 06:40 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना से एक दिन पहले गुरुवार (13 नवंबर 2025) को राजनीतिक दलों ने अपने स्तर से स्थिति की समीक्षा की और आगे की रणनीति को लेकर मंथन किया.  इस बीच पूरे राज्य में निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या बिहार में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रिकॉर्ड पांचवां कार्यकाल हासिल कर पाएंगे।  तेजस्वी यादव ने दावा किया कि आरजेडी कार्यकर्ता और जनता मतगणना के दौरान किसी भी असंवैधानिक गतिविधि से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

बिहार में कितनी पार्टी लड़ रही चुनाव?

एनडीए की ओर से जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी (रामविलास), हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) पार्टी चुनावी मैदान में है. वहीं महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल, विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी (आईआईपी) शामिल हैं. इसके अलावा मायावती की पार्टी बीएसपी, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा, तेज प्रताप की पार्टी जनशक्ति जनता दल, चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज पार्टी कांशीराम, प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी चुनावी मैदान में है.

दोनों गठबंधनों की ओर से मैदान में उतरे प्रमुख उम्मीदवारों में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, आरजेडी के तेजस्वी यादव, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार, जेडीयू के अनंत सिंह शामिल हैं. इस तमान चेहरों के अलावे भी कई सीटों पर लोगों निगाहें टिकी रहेगी.

243 विधानसभा सीटों पर कुल 2,616 उम्मीदवार

चुनाव निगरानी संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर कुल 2,616 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. इसमें से करीब 838 उम्मीदवारों (32 फीसदी) पर आपराधिक मामले हैं. करीब 695 ऐसे उम्मीदवार हैं, जिनपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जैसे कि हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध.  

इन बाहुबलियों पर रहेगी जनता की नजर

इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा की सीट काफी सुर्खियों में रही है. यहां बाहुबली अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी के बीच मुकाबला है. सिर्फ इन दोनों की वजह से बिहार के इस पूरे चुनाव में मोकामा विधानसभा सीट सबसे हॉट चुनावी सीट बन गई है. जेल में बंद बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला लालगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं. मुन्ना शुक्ला उर्फ विजय कुमार शुक्ला बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में  उम्रकैद की सजा काट रह हैं. 

बिहार के वारिसलीगंज विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के टिकट पर अनीता देवी और बीजेपी के टिकट पर अरुणा देवी मैदान में हैं. ये दोनों ही बाहुबलियों की पत्नियां हैं. इसके अलावा दानापुर से आरजेडी के रीतलाल यादव, ब्रह्मपुर से हुलास पाण्डेय, रघुनाथपुर से ओसामा शहाब चुनावी मैदान में हैं. 

चुनावी मैदान में कितने वीआईपी कैंडिडेट?

लखीसराय सीट से विजय कुमार सिन्हा, तारापुर से सम्राट चौधरी, राघोपुर से तेजस्वी यादव काराकाट से भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही हैं. अलीनगर सीट से लोकगायिका मैथिली ठाकुर, छपरा से भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव, महुआ से तेज प्रताप यादव, बक्सर से पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा की सीटों पर बिहार की जनता की नजर है.

Published at : 13 Nov 2025 06:40 PM (IST)
Tags :
BJP RJD Bihar Election 2025 Bihar Election Result 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
धमाके से 10 दिन पहले रेकी के लिए दिल्ली आया था डॉ. आदिल? पुलिस के हाथ लगा बड़ा सबूत
धमाके से 10 दिन पहले रेकी के लिए दिल्ली आया था डॉ. आदिल? पुलिस के हाथ लगा बड़ा सबूत
बिहार
मोकामा सीट: जेल में 'छोटे सरकार', नतीजों से पहले अनंत सिंह के घर भोज की तैयारी, देखें तस्वीरें
मोकामा सीट: जेल में 'छोटे सरकार', नतीजों से पहले अनंत सिंह के घर भोज की तैयारी, देखें तस्वीरें
क्रिकेट
IPL 2026 ऑक्शन में क्या होगी CSK की स्ट्रेटेजी? किन्हें करेगी रिलीज, किन पर लगाएगी दांव, जानिए हर डिटेल
IPL 2026 ऑक्शन में क्या होगी CSK की स्ट्रेटेजी? किन्हें करेगी रिलीज, किन पर लगाएगी दांव, जानिए हर डिटेल
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस 2025: ‘दे दे प्यार दे 2’ से पहले अजय देवगन की चार फिल्में हुईं रिलीज, दो फ्लॉप रहीं और दो का रहा ऐसा हाल
बॉक्स ऑफिस 2025: ‘दे दे प्यार दे 2’ से पहले अजय देवगन की चार फिल्में हुईं रिलीज, दो फ्लॉप रहीं और दो का रहा ऐसा हाल
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: चेहरे पर काला मास्क लगाए कैमरे में कैद हुआ आतंकी उमर | Badarpur Border
Bihar Election 2025 : मतदान के बाद भी वोट चोरी के आरोप राजनीति या एक गंभीर हकीकत!
Delhi Red Fort Blast: कार धमाके के आरोपी उमर की एक और एक्सक्लूसिव वीडियो आई सामने |Terror Alert
Delhi Red Fort Blast: डॉक्टरों वाला 'आतंकी मॉड्यूल' में आखिर कितने लोग शामिल? |Terror Alert
IPO Alert: Fujiyama Power Systems Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
धमाके से 10 दिन पहले रेकी के लिए दिल्ली आया था डॉ. आदिल? पुलिस के हाथ लगा बड़ा सबूत
धमाके से 10 दिन पहले रेकी के लिए दिल्ली आया था डॉ. आदिल? पुलिस के हाथ लगा बड़ा सबूत
बिहार
मोकामा सीट: जेल में 'छोटे सरकार', नतीजों से पहले अनंत सिंह के घर भोज की तैयारी, देखें तस्वीरें
मोकामा सीट: जेल में 'छोटे सरकार', नतीजों से पहले अनंत सिंह के घर भोज की तैयारी, देखें तस्वीरें
क्रिकेट
IPL 2026 ऑक्शन में क्या होगी CSK की स्ट्रेटेजी? किन्हें करेगी रिलीज, किन पर लगाएगी दांव, जानिए हर डिटेल
IPL 2026 ऑक्शन में क्या होगी CSK की स्ट्रेटेजी? किन्हें करेगी रिलीज, किन पर लगाएगी दांव, जानिए हर डिटेल
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस 2025: ‘दे दे प्यार दे 2’ से पहले अजय देवगन की चार फिल्में हुईं रिलीज, दो फ्लॉप रहीं और दो का रहा ऐसा हाल
बॉक्स ऑफिस 2025: ‘दे दे प्यार दे 2’ से पहले अजय देवगन की चार फिल्में हुईं रिलीज, दो फ्लॉप रहीं और दो का रहा ऐसा हाल
न्यूज़
Explained: क्या है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल? अब फिदायीन डॉक्टरों से खौफ! दिल्ली धमाके की पूरी कहानी समझिए
Explained: क्या है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल? अब फिदायीन डॉक्टरों से खौफ! दिल्ली धमाके की पूरी कहानी समझिए
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test: कोलकाता टेस्ट से पहले शुभमन गिल की वर्ल्ड चैंपियन दक्षिण अफ्रीका को चेतावनी, कहा- हमको पता...
कोलकाता टेस्ट से पहले शुभमन गिल की वर्ल्ड चैंपियन दक्षिण अफ्रीका को चेतावनी, कहा- हमको पता...
ट्रेंडिंग
मत बर्बाद करो बचपन... टीचर करा रही थी प्रैक्टिस और नींद में झूमता रहा मासमू, वीडियो देख कराह उठेगा दिल
मत बर्बाद करो बचपन... टीचर करा रही थी प्रैक्टिस और नींद में झूमता रहा मासमू, वीडियो देख कराह उठेगा दिल
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget