बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाओवैसी की पार्टी ने फिर चौंकाया, AIMIM ने बिहार में 2 सीटों पर दर्ज की जीत, 3 सीटों पर आगे

ओवैसी की पार्टी ने फिर चौंकाया, AIMIM ने बिहार में 2 सीटों पर दर्ज की जीत, 3 सीटों पर आगे

Bihar Assembly Election Result: भारतीय चुनाव आयोग ने कोचाधामन और जोकीहाट विधानसभा सीटों पर चुनाव के नतीजों की घोषणा कर दी है. AIMIM ने दूसरी बार कोचाधामन सीट पर जीत हासिल की है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 14 Nov 2025 05:31 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने दो विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर सभी को चौंका दिया है. इसके साथ ही पार्टी तीन अन्य विधानसभा सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं.

AIMIM के प्रत्याशी मोहम्मद सरवर आलम ने कोचाधामन विधानसभा सीट पर जीत हासिल की. चुनाव आयोग ने कोचाधामन निर्वाचन क्षेत्र के चुनावी नतीजों की घोषणा कर दी है. मोहम्मद सरवर आलम को 81,860 वोट हासिल हुए. वहीं, उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रत्याशी मुजाहिद आलम को 23,021 वोट से करारी शिकस्त दी है. मोहम्मद सरवर आलम की जीत से AIMIM का कोचाधामन विधानसभा सीट पर दोबारा कब्जा हो गया है.

जोकीहाट विधानसभा सीट पर AIMIM का कब्जा

कोचाधामन के अलावा एआईएमआईएम ने जोकीहाट विधानसभा सीट पर दोबारा जीत हासिल की है. भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने जोकीहाट विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा कर दी है. AIMIM प्रत्याशी मोहम्मद मुर्शिद आलम ने 28,803 वोटों के मार्जिन से जीत हासिल की है. 26 राउंड के मतगणना के बाद नतीजों में मोहम्मद मुर्शिद आलम को कुल 83,737 वोट मिले. वहीं, उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी मंजर आलम को 28,803 वोटों से हरा दिया.

दोनों सीटों पर कुल कितने पड़े वोट

चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, कोचाधामन विधानसभा सीट पर 22 राउंड की मतगणना के बाद कुल 81,860 वोटों की गिनती की गई, जबकि जोकीहाट विधानसभा सीट पर 26 राउंड तक वोटों की गिनती की गई, जहां कुल 83,737 मतदाताओं ने अपने वोट देने के अधिकार का इस्तेमाल किया.

तीन विधानसभा सीटों पर AIMIM को बढ़त

लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बिहार में कुल 28 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा था, जहां पार्टी ने बिहार के दो, कोचाधामन और जोकीहाट विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की है. इसके अलावा, AIMIM ने बिहार के तीन अन्य विधानसभा सीटों – बहादुरगंज, अमौर और बैसी- पर बढ़त बनाई हुई है.

किस सीट पर कौन है उम्मीदवार

AIMIM ने बिहार के अमौर विधानसभा सीट पर अख्तरूल ईमान को उम्मीदवार बनाया है, बैसी विधानसभी सीट पर गुलाम सरवर और बहादुरगंज सीट पर पार्टी ने मोहम्मद तौसिफ आलम को टिकट दिया था.

Published at : 14 Nov 2025 04:57 PM (IST)
Asaduddin Owaisi Bihar Election Result Bihar Election Result Live AIMIM
