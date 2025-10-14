हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामहागठबंधन में दरार! सीटों का ऐलान अब तक नहीं, लेकिन इस दल ने जारी कर दी 18 उम्मीदवारों की लिस्ट

महागठबंधन में दरार! सीटों का ऐलान अब तक नहीं, लेकिन इस दल ने जारी कर दी 18 उम्मीदवारों की लिस्ट

Bihar Election CPI(ML) List: मदन सिंह चंद्रवंशी को तरारी, शिवप्रकाश रंजन को अगिआंव, कयामुद्दीन अंसारी को आरा, अजीत कुमार सिंह को डुमरांव और अरुण सिंह को काराकाट विधानसभा सीट से टिकट मिली है.

By : आईएएनएस | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 14 Oct 2025 11:59 PM (IST)
बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. राजनीतिक दलों ने चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. बिहार चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बाद भाकपा माले ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. बिहार विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में भाकपा माले शामिल है.

18 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा
पार्टी ने 18 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी. भाकपा माले की लिस्ट के अनुसार, मदन सिंह चंद्रवंशी को तरारी, शिवप्रकाश रंजन को अगिआंव, कयामुद्दीन अंसारी को आरा, अजीत कुमार सिंह उर्फ अजीत कुशवाहा को डुमरांव और अरुण सिंह को काराकाट विधानसभा सीट से टिकट मिली है.

अरवल सीट से महानंद सिंह, घोषी से रामबली सिंह यादव, पालीगंज से संदीप सौरभ, दीघा सीट से दिव्या गौतम और फुलवारी से गोपाल रविदास विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, जबकि दरौली से सत्यदेव राम, जिरादेई से अमरजीत कुशवाहा और दरौंदा से अमरनाथ यादव चुनावी ताल ठोंकेगे. जितेंद्र पासवान को भोरे से, वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता को सिकटा, फूलबाबू सिंह को वारिसनगर, रंजीत राम को कल्याणपुर और महबूब आलम को बलरामपुर से उम्मीदवार बनाया गया है.

बीजेपी ने भी पहली लिस्ट जारी की
वहीं, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने भी पहली लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है. पार्टी ने कई पुराने विधायकों के टिकट काटे हैं तो कई नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है. साथ ही भाजपा ने 9 महिलाओं को भी टिकट दिया है. इस लिस्ट में बिहार के दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी के नाम भी शामिल हैं.

भाजपा की पहली सूची के मुताबिक, बेतिया से रेणु देवी, रक्सौल से प्रमोद कुमार सिन्हा, पिपरा से श्याम बाबू प्रसाद यादव, मधुबन से राणा रणधीर सिंह, मोतिहारी से प्रमोद कुमार, ढाका से पवन जायसवाल, रीगा से बैद्यनाथ प्रसाद, बथनाहा से अनिल कुमार राम और परिहार से गायत्री देवी को टिकट मिला है. 

Published at : 14 Oct 2025 11:59 PM (IST)
टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच फिर झड़प, PAK आर्मी ने बरसाए बम; तालिबान लड़ाकों ने दिया मुंहतोड़ जवाब
पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच फिर झड़प, PAK आर्मी ने बरसाए बम; तालिबान लड़ाकों ने दिया मुंहतोड़ जवाब
राजस्थान
जैसलमेर: बस में आग की घटना में 20 लोगों के मौत की पुष्टि, DNA से होगी शवों की पहचान
जैसलमेर: बस में आग की घटना में 20 लोगों के मौत की पुष्टि, DNA से होगी शवों की पहचान
इंडिया
दुर्गापुर रेप केस में नया मोड़! बंगाल पुलिस ने पीड़िता के दोस्त को किया अरेस्ट; अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी
दुर्गापुर रेप केस में नया मोड़! बंगाल पुलिस ने पीड़िता के दोस्त को किया अरेस्ट; अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी
क्रिकेट
भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले स्टार बल्लेबाज चोटिल, टूर्नामेंट के पहले मैच से हुआ बाहर
भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले स्टार बल्लेबाज चोटिल, टूर्नामेंट के पहले मैच से हुआ बाहर
वीडियोज

Bihar Face Off: दरभंगा में मंत्री पर 'भू माफिया' का संगीन आरोप, सरेआम भिड़े RJD-BJP समर्थक!
Bihar Politics: BJP का 'चिराग' प्लान, Nitish कुमार की घेराबंदी? 142 बनाम 101 का पूरा गणित
Bihar Politics: राघोपुर में तेजस्वी की हैट्रिक पर संकट? PK ने चला बड़ा दांव!
System Collapse: भोपाल में सड़क नहीं, धंस गया सरकारी सिस्टम! भ्रष्टाचार पर मचा बवाल
PRICE HIKE: सोना-चांदी में लगी 'आग', धनतेरस से पहले आसमान छूते भाव ने तोड़ी आम आदमी की कमर!
फोटो गैलरी

