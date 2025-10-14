बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. पार्टी ने कई मंत्रियों और विधायकों को उनकी परंपरागत विधानसभा सीट से टिकट दिया है. पार्टी ने दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को तारापुर से और विजय कुमार सिन्हा को लखीसराय से टिकट दिया है. इस लिस्ट में 12 मंत्रियों और 9 महिलाओं के नाम भी शामिल हैं. पार्टी ने दो पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी को बेतिया से और तारकेश्वर प्रसाद को कटिहार से प्रत्याशी बनाया है.

बीजेपी की पहली लिस्ट में 12 मंत्रियों के नाम

बीजेपी ने जिन 12 मंत्रियों को टिकट दिया है उनमें मंगल पांडेय और डॉ. प्रेम कुमार का नाम भी शामिल है. पार्टी ने दो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडेय (स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री), रेणु देवी (पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग), नीतीश मिश्रा (उद्योग मंत्री), संजय सरावगी (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग), नीरज कुमार सिंह बबलू (लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग), जीवेश कुमार मिश्रा (नगर विकास एवं आवास विभाग), डॉ. सुनील कुमार (पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री), राजू कुमार सिंह (पर्यटन मंत्री), नितीन नवीन (पथ निर्माण विभाग), डॉ. प्रेम कुमार (सहकारिता मंत्री) को टिकट दिया है.

बीजेपी की पहली लिस्ट में 9 महिला उम्मीदवार

बीजेपी ने रेणु देवी बेतिया से, श्रेयसी सिंह जमुई से, अरुणा देवी वारसलीगंज से, गायत्री देवी परेहार से, कविता देवी कोढ़ा से, निशा सिंह प्राणपुर से, देवंती यादव नरपतगंज से, रमा निषाद औराई से, स्वीटी सिंह किशनगंज से महिला उम्मीदवार होंगी.

एक पूर्व केंद्रीय मंत्री को मिला टिकट

दानापुर विधानसभा सीट से बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव को टिकट दिया है. उनकी पहचान केंद्र की राजनीति के तौर पर होती रही है. उन्होंने अभी तक के राजनीतिक जीवन में कभी भी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है. उन्होंने 2014 और 2019 में पाटलिपुत्र सीट पर मीसा भारती को हराया था. 2016 में रामकृपाल यादव को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई. 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें मीसा भारती ने हरा दिया था.

स्पीकर का टिकट कटा

पटना साहिब से 7 बार के विधायक और मौजूदा बिहार विधानसभा स्पीकर नंद किशोर यादव का टिकट बीजेपी ने काट दिया. इस सीट से पार्टी सरकारी वकील रत्नेश कुशवाहा को टिकट दिया है. ये वही वकील हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के AI वीडियो से जुड़ा केस पटना हाई कोर्ट में लड़ा था.

बीजेपी ने इन 71 सीटों पर पार्टी के 56 विधायक थे. इनमें से 46 को रिपीट किया गया है और 10 के टिकट कटे हैं. बीजेपी इस बार बिहार के 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें से 71 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है और 30 सीटों पर होने हैं.

बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में सभी वर्गों को प्रतिनिधत्व देने की कोशिश की है. दलित, पिछड़ा, अतिपिछड़ा और महिला सभी वर्गों को शामिल किया गया है. पहली लिस्ट में 17 ओबीसी, 11 अतिपिछड़ा और 9 महिलाओं को टिकट दी गई है. SC-ST वर्ग से 6 उम्मीदवारों को बीजेपी ने पहली लिस्ट में जगह दी है. इसके अलावा 11 प्रत्याशी भूमिहार हैं.

