पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के पास दूसरी साल की मेडिकल छात्रा के कथित गैंगरेप ने पूरे राज्य में भारी गुस्सा और राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है. यह मामला सामने आते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

1. पुलिस ने मंगलवार को अपराध स्थल का पुनर्निर्माण (Crime Scene Reconstruction) किया. इसी दौरान मामले के सभी पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक की गिरफ्तारी उनके बहन की मदद से हुई.

2. इस घटना ने ममता बनर्जी सरकार की इस मामले में त्वरित कार्रवाई और कानून व्यवस्था को लेकर सत्तारुढ़ दल और विपक्ष दोनों की निगरानी बढ़ा दी है. राजनीतिक पार्टियों ने मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है और न्याय सुनिश्चित करने की मांग की जा रही है.

3. पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी शफीक शेख की गिरफ्तारी उसकी बहन रोजीना शेख की मदद से हुई. रोजीना ने बताया कि उसने अपने भाई को कानून के हवाले इसलिए किया ताकि परिवार को उसके किए पर शर्मिंदगी न झेलनी पड़े. पुलिस ने उसे दुर्गापुर के अंडाल ब्रिज के नीचे से पकड़ा, जहां वह छिपा हुआ था.

4. India Today को पीड़िता का बयान मिला है, जो उसने डॉक्टर के सामने दिया. उसने कहा, "मैंने देखा कि कुछ लोग हमारी ओर बढ़ रहे थे. हम जंगल की तरफ भागे, लेकिन तीन लोग हमारे पीछे दौड़े, मुझे पकड़कर जंगल में ले गए."

5. पीड़िता ने आगे बताया, "उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ लिया, मेरा फोन छीन लिया और कहा कि दोस्त को कॉल करूं. जब वह नहीं आया तो उन्होंने मुझे जबरदस्ती जमीन पर गिरा दिया. जब मैंने चिल्लाया तो कहा कि अगर शोर किया तो और लोग आएंगे और वही करेंगे."

6. 23 साल की यह छात्रा ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली है. शुक्रवार रात वह अपने दोस्त के साथ डिनर पर गई थी. तभी कुछ लोगों ने उसे रोक लिया और उसके साथ छेड़छाड़ की.

7. पश्चिम बंगाल पुलिस के अनुसार, सभी आरोपी अपराध स्थल पर ले जाकर घटनास्थल का पुनर्निर्माण (crime scene reconstruction) किया जाएगा. यह हमला कॉलेज के गेट के पास, परानगंज काली बाड़ी श्मशान भूमि के जंगल के पास हुआ था. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह पुनर्निर्माण पीड़िता के बयान की पुष्टि और हमले से जुड़े घटनाक्रम को समझने के लिए किया जा रहा है.

8. घटना के बाद राज्य में रोष और राजनीतिक विवाद तेज हो गया. पीड़िता के पिता ने बंगाल की स्थिति की तुलना औरंगज़ेब के शासन से की. उन्होंने कहा, "मेरी बेटी की जिंदगी पहले, करियर बाद में. मैं उसे ओडिशा वापस ले जाना चाहता हूं."

9. यह प्रतिक्रिया सीएम ममता बनर्जी के विवादित बयान के बाद आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि "महिला छात्राओं को देर रात बाहर नहीं निकलना चाहिए." वहीं, राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दूसरे पुनर्जागरण की आवश्यकता पर जोर दिया.

