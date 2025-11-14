(Source: ECI | ABP NEWS)
'अगर मुझे गाली देकर...', बिहार के नतीजों से गदगद हुए ओवैसी, सामने आया पहला रिएक्शन
Bihar Election Result:
बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने महागठबंधन का सूपड़ा साफ कर दिया है. हालांकि, NDA की सुनामी के बावजूद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM अपना किला बचाने में कामयाब रही. सीमांचल के इलाके में AIMIM चार विधानसभा सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर चुकी है, जबकि एक सीट पर आगे चल रही है. इस बीच पार्टी के प्रदर्शन पर AIMIM प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी का पहला रिएक्शन सामने आया है.
AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार (14 नवंबर, 2025) को कहा, ‘मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने AIMIM के उम्मीदवारों को विधानसभा चुनाव में जिताया. बिहार में जो नतीजा है वह आवामी नतीजा है. हम उसे स्वीकार करते हैं. हमारी पार्टी की ओर से कोशिश होगी कि बिहार के साथ-साथ सीमांचल में भी बहार आए. वहां के लोगों के लिए स्कूल और अस्पताल बनें.’
मैं अपनी पार्टी को लेकर आगे बढ़ना चाहता हूं- ओवैसी
उन्होंने कहा, ‘ये सियासत है. मैं अपनी पार्टी को लेकर आगे बढ़ना चाहता हूं. मैं किसी के इंतजार में नहीं रुक सकता. हम अपनी पार्टी को लेकर बिहार गए और हम उत्तर प्रदेश में भी काम कर रहे हैं. लोग समझते हैं कि मुझे गाली देकर अपने नंबर बढ़ा लेंगे, अपनी पार्टी में अच्छा है अगर मुझे गाली दे कर आपके नंबर बढ़ते है तो अच्छा है.’
