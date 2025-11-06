हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bihar Assembly Election 2025 Political Reaction Live: बिहार में पहले चरण की वोटिंग आज, कई दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला, जानें हर अपडेट

Bihar Assembly Election 2025 Political Reaction Live: बिहार में पहले चरण की वोटिंग आज, कई दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला, जानें हर अपडेट

Bihar Assembly Election 2025 Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुआ है. पहले चरण में कई बड़े नेताओं की किस्मत दांव पर है.

bihar assembly election 2025 phase 1 voting political reactions live tejashwi yadav maithili thakur nitish kumar pm modi amit shah Rahul Gandhi Mallikarjun kharge
बिहार विधानसभा चुनाव 2025
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान आज बड़े उत्साह और शांतिपूर्ण माहौल में शुरू हो गया. इस चरण में मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर जिलों में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं.

निर्वाचन आयोग ने पहले चरण के मतदान में तकनीक और सुरक्षा को प्राथमिकता दी है. प्रत्येक बूथ पर 100% वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, साथ ही नई मतदाता सूचना पर्ची (वीआईएस) और ईवीएम नेट ऐप के जरिए मतदाता अपने मतदान की जानकारी सीधे देख सकते हैं. पहले चरण के लिए 121 सामान्य पर्यवेक्षक, 18 पुलिस पर्यवेक्षक और 33 व्यय पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा निगरानी रखी गई है, ताकि मतदान निष्पक्ष और सुचारू रूप से हो सके.

मतदाता आंकड़ों के अनुसार, दीघा विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 4,57,657 मतदाता पंजीकृत हैं, जबकि बरबीघा में सबसे कम 2,31,998 मतदाता हैं. क्षेत्रफल की दृष्टि से बांकीपुर सबसे छोटा (16.239 वर्ग किलोमीटर) और सूर्यगढ़ा सबसे बड़ा (62.247 वर्ग किलोमीटर) विधानसभा क्षेत्र है.

निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आयोग ने तकनीक का व्यापक इस्तेमाल किया है. मतदाता ईवीएम नेट ऐप और वीआईएस के माध्यम से अपने मताधिकार की पुष्टि कर सकते हैं और मतदान प्रक्रिया की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में कई चर्चित और बड़े उम्मीदवारों की किस्मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में तय होगी. इस लिस्ट में महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, और विजय सिन्हा शामिल हैं. इसके अलावा लोकगायिका मैथिली ठाकुर, भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव, जनशक्ति जनता दल के तेज प्रताप यादव, जनता दल (यूनाइटेड) प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और भोला यादव भी इस चरण में अपने मतों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे.

विशेष ध्यान अलीनगर विधानसभा सीट पर है, जहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने लोकगायिका मैथिली ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है. उनका मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विनोद मिश्रा से है.

साथ ही मोकामा सीट भी चर्चा में है, जहां हाल ही में हुई दुलार चंद यादव की हत्या के मामले में जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह की किस्मत का फैसला भी इस चरण में होना है.

06:48 AM (IST)  •  06 Nov 2025

Bihar Elections Political Reaction Live: बीजेपी बिहार इकाई ने मतदाताओं से की मतदान की अपील

भारतीय जनता पार्टी (BJP) बिहार इकाई ने मतदाताओं से मतदान की अपील की है. पार्टी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, “आपके एक वोट से विकसित बनेगा बिहार! इसलिए स्वयं भी मतदान करें और दूसरों को भी प्रेरित करें.”

