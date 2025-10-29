बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जहां राज्य में राजनीति गरमाई हुई है, वहीं एनडीए और महागठबंधन ने भी अपना ग्रैंड प्लान तैयार कर लिया है. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर 2025 को होने वाला है, उससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार की जनता तक अपनी आवाज पहुंचाने पर फोकस करने में जुट गए हैं.

मुजफ्फरपुर और छपरा में पीएम मोदी की रैली

पीएम मोदी आज (30 अक्टूबर 2025) को बिहार के मुजफ्फरपुर और छपरा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, बिहार के मेरे परिवारजन बीजेपी-एनडीए को प्रचंड जीत दिलाने के लिए खुद चुनाव मैदान में हैं. उत्साह के इस माहौल में कल सुबह करीब 11 बजे मुजफ्फरपुर में और दोपहर बाद 12:45 बजे छपरा में जनता-जनार्दन से संवाद का सौभाग्य मिलेगा. मुझे विश्वास है कि विधानसभा चुनाव में एक बार फिर राज्य के मेरे भाई-बहन महाविजय का शंखनाद करेंगे."

4 जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 अक्टूबर को बिहार में 4 जनसभा को संबोधित करेंगे. गृह मंत्री सुबह 11 बजे लखीसराय के सूर्यगढ़ा विधानसभा में लोगों को केआरके मैदान में संबोधित करेंगे. इसके बाद मुंगेर के जमालपुर में दोपहर 12:45 बजे रमानंद परसीराम +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय असरगंज तारापुर में लोगों को संबोधित करेंगे. इसके बाद नालंदा के इस्लामपुर विधानसभा और फिर मनेर विधानसभा के बस स्टैंड मैदान पालीगंज में लोगों को संबोधित करेंगे.

नालंदा-शेखपुरा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 30 अक्टूबर को चुनाव रैली के दौरान नालंदा और शेखपुरा में जनता को संबोधित करेंगे. नालंदा के नूरसराय में सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 12:30 बजे और फिर शेखपुरा जिले के बरबीघा में 2:15 मिनट पर रैली को संबोधित करेंगे. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 29 अक्टूबर को कहा, "अगर आप मोदी जी से कहें कि नाचिए, हम आपको वोट देंगे तो वो मंच पर भी नाचेंगे." उनके इस बयान पर देशभर में राजनीति बहस छिड़ गई है.

अखिलेश यादव भी बिहार चुनाव में मांगेंगे वोट

बिहार में पहले चरण के चुनाव से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी 3 नवंबर 2025 को महागठबंधन के उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे. वे पूर्वी चंपारण, सिवान और कैमूर में जनसभाएं करेंगे. वह पूर्वी चंपारण की कल्यानपुर विधानसभा सीट से मनोज यादव, रघुनाथपुर सीट से ओसामा शाहाब और कैमूर की विधानसभा भभुवा में अजीत सिंह के लिए वोट मांगेंगे.

