बिहार में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो बयान दिया, उस पर बवाल मचा हुआ है. राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 'अगर आप मोदी जी से कहें कि नाचिए, हम आपको वोट देंगे तो वो मंच पर भी नाचेंगे.' उनके इस बयान पर पर गृहमंत्री अमित शाह का पहला रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पर इस तरह की टिप्पणी के लिए उन्हें (राहुल गांधी) को कीमत चुकानी पड़ेगी.

जब-जब राहुल ने ऐसा तो कमल खिला: शाह

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, 'राहुल गांधी को चुनावों में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. राहुल ने पीएम मोदी के बारे में अपमानजनक तरीके से बात की और उनकी मां का अपमान किया, लेकिन हर बार जब उन्होंने ऐसा किया है तब कमल खिला है.'

राहुल गांधी ने क्या कहा था?

राहुल गांधी के पीएम मोदी पर बयान को लेकर ही हंगामा नहीं बचा. उन्होंने छठी मैया को लेकर भी ऐसा कुछ कहा कि बीजेपी और एनडीए में शामिल दल उसे लेकर उड़ चले. लोकसभा में नेता विपक्ष ने दिल्ली में यमुना किनारे छठ पूजा का जिक्र करते हुए कहा था कि एक तरफ यमुना नदी में गंदा पानी था. बगल में साफ पानी का तालाब बनाया गया था ताकि प्रधानमंत्री उसमें नहाकर 'ड्रामा' कर सकें, जबकि उन्हें छठ पूजा से कोई लेनादेना नहीं हैं.

उन्होंने कहा कि इस बारे में जब पूरे हिंदुस्तान को पता चल गया तो प्रधानमंत्री मोदी छठ पूजा के इस आयोजन में नहीं गए. राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं. उन्होंने कहा, 'अगर आप मोदी जी से कहें कि हम आपको वोट देंगे, आप मंच पर नाचिए तो वह नाच लेंगे.'

'राहुल गांधी ने छठी मैया का अपमान किया'

न्यूज18 से बात करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, 'राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं किया है, बल्कि उन्होंने छठी मैया और उनके भक्तों का अपमान किया है.' बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी के बयान पर राजनीतिक बहस छिड़ गई है. बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मतदाताओं को नीचा दिखाने का आरोप लगाया है.

बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने राहुल गांधी के बयान की निंदा की और आरोप लगाया कि उन्होंने बिहार चुनाव प्रचार की शुरुआत छठी मैया का अपमान करके की है. उन्होंने राहुल गांधी पर जानबूझकर स्थानीय त्योहारों, करोड़ों लोगों की श्रद्धा और छठ व्रत रखने वालों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया.

