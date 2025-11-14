बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित कर दिए जाएंगे. शुरुआती रूझानों में एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है. वहीं, महागठबंधन ने सिर्फ 59 सीटों पर बढ़त बना रखी है. इसी बीच बख्तियारपुर विधानसभा सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के उम्मीदवार अरुण कुमार ने शुरुआती राउंड में भारी बढ़त बनाई है.

खबर लिखे जाने तक, चुनाव आयोग के मुताबिक, सातवें राउंड तक अरुण कुमार 28,208 वोटों के साथ आगे हैं और उनके सबसे नजदीकी प्रतिद्वंद्वी, आरजेडी के अनिरुद्ध कुमार, 19,013 वोटों पर हैं. इस समय अरुण कुमार की बढ़त लगभग 9,195 वोटों की है, जो अन्य उम्मीदवारों से काफी अधिक है. इससे साफ संकेत मिलता है कि जीत उनके पाले में लगभग तय है और कोई भी प्रतिद्वंद्वी उन्हें पीछे नहीं छोड़ पाएगा.

काफी पीछे हैं अन्य पार्टियों के उम्मीदवार

लोक जनशक्ति पार्टी की इस बढ़त ने चिराग पासवान और उनकी पार्टी की झोली में यह सीट जाने की उम्मीद बढ़ा दी है. अन्य उम्मीदवार जैसे अनिरुद्ध कुमार (RJD), बाल्मीकी सिंह (जन सुराज पार्टी), दीपक भाई पटेल (BSP) और अन्य सभी अरुण कुमार के मुकाबले पीछे चल रहे हैं.

29 सीटों पर चुनाव लड़ रही लोक जनशक्ति पार्टी

लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (NDA) के साथ चुनावी मैदान में उतरी है. पार्टी को बिहार की 29 सीटें दी गई हैं, जो पटना, मुजफ्फरपुर, गया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, वैशाली, रोहतास, नवादा, सारण, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, सहरसा, सिवान, बेगूसराय, भागलपुर, बक्सर, जहानाबाद और औरंगाबाद जिलों में हैं.

पिछले चुनावों में कैसा था LJP का प्रदर्शन

2020 में LJP ने 135 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन केवल बेगूसराय की मतिहानी सीट पर ही जीत दर्ज हुई थी. उस समय राजकुमार सिंह पार्टी के एकमात्र विधायक बने थे. 2020 में पार्टी को राज्य में 5.66 प्रतिशत वोट मिले थे. वहीं, 2015 में LJP NDA का हिस्सा थी और उसे केवल दो सीटें मिली थीं.

