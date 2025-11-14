(Source: ECI | ABP NEWS)
Bihar Election Result 2025 Reactions Live: बिहार चुनाव के नतीजे आज घोषित होंगे. काउंटिंग से पहले कई दिग्गज नेताओं ने अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं. अब सभी की नजरें अंतिम परिणाम पर टिकी हैं.
बिहार विधानसभा के लिए दोनों चरणों में हुई बंपर वोटिंग के बाद पूरे राज्य में निगाहें आज होने वाली मतगणना पर टिकी हुई है. एनडीए, महागठबंधन के साथ-साथ प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी सरकार बनाने का दम भर रही है. निर्वाचन आयोग के अनुसार, राज्य के 38 जिलों में बनाए गए कुल 46 काउंटिंग सेंटरों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में हुए चुनाव में 7.45 करोड़ मतदाताओं ने 2,616 उम्मीदवारों का भाग्य तय किया था.
चुनाव आयोग के बयान के मुताबिक, ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को बहुत सुरक्षित रखा गया है और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जा रही है. मतगणना केंद्रों पर दो-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू है, जिसमें भीतरी घेरा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और बाहरी घेरा राज्य पुलिस के जिम्मे है. सभी मजबूत कमरे परिसरों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं, जिनमें वरिष्ठ जिला अधिकारी तैनात रहेंगे और संबंधित जिलों के सभी जिला चुनाव पदाधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों को बार-बार निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं.
महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल, विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी (आईआईपी) शामिल हैं. एनडीए में जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी (रामविलास), हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) शामिल हैं. दोनों गठबंधनों की ओर से मैदान में उतरे प्रमुख उम्मीदवारों में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, आरजेडी के तेजस्वी यादव, जेडीयू के अनंत सिंह और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार शामिल हैं. इसके अलावे भी कई वीआईपी सीटों पर लोगों की नजर रहेगी.
बिहार विधानसभा चुनाव में डाले गए मतों की गणना के लिए राज्य के 38 जिलों में स्थित 46 केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं. चुनाव आयोग ने कहा, “243 विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना की पूरी व्यवस्था कर दी गई है. मतगणना 243 रिटर्निंग अधिकारियों की देखरेख में, उनके साथ तैनात 243 पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में और उम्मीदवारों या उनके एजेंटों की मौजूदगी में कराई जाएगी. कुल 4,372 मतगणना टेबल लगाए गए हैं, प्रत्येक पर एक सुपरवाइजर, एक गणना सहायक और एक माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात रहेगा. उम्मीदवारों की ओर से नियुक्त 18,000 से अधिक गणना एजेंट भी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे.
बिहार चुनाव की मतगणना से ठीक पहले पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, "बीजेपी बिना झूठ और चोरी किए बिना कोई चुनाव नहीं जीत सकती. बीजेपी ने भी पूरी कोशिश की कि नीतीश सरकार की जगह बीजेपी की सरकार बने...महिलाओं, युवाओं ने INDIA गठबंधन के पक्ष में वोट दिया है लेकिन आप (बीजेपी) किस आधार पर कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी. युवा बदलाव चाहती है..."
बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले राजद नेता मनोज झा ने कहा, "बिहार बदलाव की तरफ अग्रसर है. दोपहर के बाद सारी बात स्पष्ट हो जाएंगे. बदलाव तेजस्वी के नेतृत्व में, महागठबंधन के साथ..."
