जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 57 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है. इस सूची में जेडीयू ने सभी जातियों को साधने की कोशिश की है. गौर करने वाली बात ये है कि जेडीयू की इस लिस्ट में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी का नाम नहीं है, जबकि चार महिलाओं को टिकट दिया गया है.

लव-कुश वोटर्स पर फोकस

जेडीयू ने मधेपुरा से कविता साहा को, गायघाट से कोमल सिंह को, समस्तीपुर से अश्वमेघ देवी को और विभूतिपुर से रवीना कुशवाहा को टिकट दिया है. इस सूची में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी के नाम नहीं हैं, जबकि लव-कुश (कुर्मी और कोइरी) को साधने की कोशिश की गई है. इस लिस्ट में 21 से ज्यादा कोइरी और कुर्मी समाज से आने वाले प्रत्याशी हैं. पार्टी ने मंत्री विजय कुमार चौधरी को एक बार फिर सरायरंजन से प्रत्याशी बनाया है. मंत्री श्रवण कुमार को नालंदा से और मंत्री सुनील कुमार को भोरे से चुनावी मैदान में उतारा है.

लिस्ट में 3 बाहुबली, 5 मंत्रियों का नाम

जेडीयू ने पहली लिस्ट में 27 नए चेहरों पर दांव लगाया है, जबकि 11 उम्मीदवार वे हैं जो पिछला चुनाव हार चुके थे. जेडीयू की इस सूची में बाहुबली नेताओं को भी जगह दी गई है. पार्टी की ओर से जारी सूची के अनुसार, मोकामा से अनंत सिंह, एकमा से धुमल सिंह और कुचाएकोट से अमरेंद्र पांडे को टिकट दिया गया है. ये तीनों अपने-अपने क्षेत्रों में प्रभावशाली माने जाते हैं. अनंत सिंह ने मंगलवार (14 अक्तूबर 2025) को ही नामांकन दाखिल कर लिया था.

जेडीयू ने मौजूदा सरकार के पांच मंत्री महेश्वर हजारी, रतनेश सदा, सुनील कुमार, विजय चौधरी और श्रवण कुमार को भी अपनी उम्मीदवार बनाया है. बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव को भी पार्टी ने टिकट दिया है.

चिराग के दावे वाली पांच सीटों पर उतारे उम्मीदवार

नीतीश कुमार की पार्टी ने 18 मौजूदा विधायकों को दोबारा मौका दिया है, जबकि दो विधायकों के टिकट काटे गए हैं. जेडीयू ने चिराग पासवान के दावे वाली पांच सीटों-सोनबरसा, अलौली, राजगीर, एकमा और मोरवा भी अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं. मंत्री महेश्वर हजारी का टिकट कटने की अटकलों को पार्टी ने खारिज करते हुए उन्हें फिर से कल्याणपुर से प्रत्याशी बनाया है.

पिछले चुनाव में इन तीन सीटों पर उतारा था मस्लिम चेहरा

जदयू ने जिन 57 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं, उनमें से तीन पर 2020 के विधानसभा चुनाव में तीन मुस्लिम उम्मीदवार थे. पिछले चुनाव में डुमरांव सीट से अंजुम आरा उम्मीदवार बनाई गई थीं, इस बार वहां से राहुल सिंह को टिकट दिया गया है. दरभंगा ग्रामीण सीट पर 2020 चुनाव में फराज फातमी को उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार वहां से ईश्वर मंडल को टिकट दिया गया है. कांटी सीट से पिछले चुनाव में मोहम्मद जमाल को टिकट दिया गया था, लेकिन इस बार अजीत कुमार को उम्मीदवार बनाया है.