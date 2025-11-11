बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव खत्म होते ही एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी कर दिए हैं. अधिकतर सर्वों में एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है. पोल ऑफ पोल्स पर नजर डालें तो बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बन सकती है. इसमें एनडीए को 131-157 सीटें, महागठबंधन को 80-93 सीटें और अन्य को 3-6 सीटें मिल सकती हैं.

बिहार में फिर लौटेगी नीतीश सरकार!

बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग और फिर 11 नवंबर को दूसरे चरण बंपर वोटिंग दर्ज की गई. वोटिंग के बाद 11 एजेंसियों के एग्जिट पोल का निचोड़ ये है कि बिहार में फिर से नीतीश कुमार की सरकार बन सकती है. MATRIZE-IANS के एग्जिट पोल के अनुसार, बिहार में एनडीए को 147-167 सीटें, महागठबंधन को 70-90 सीटें और अन्य को 2-6 सीटें मिल सकती हैं.

CHANAKAYA STRATEGIES के अनुसार, एनडीए को 130-138 सीटें, महागठबंधन को 100-108 सीटें और अन्य को 3-5 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं. POLSTRAT सर्वे के अनुसार, एनडीए को 133-148 सीटें, महागठबंधन को 87-102 सीटें और अन्य को 3-5 सीटें मिलने की संभावना है.

NDA की किस पार्टी को कितनी सीटें?

POLSTRAT के एग्जिट पोल के अनुसार, एनडीए में बीजेपी को 68-72, जदयू को 55-60, एलजेपी (आर) को 9-12, हम को 1-2 और आरएलम को 0-2 सीट मिलती हुई दिख रही है. बिहार में POLL DIARY के एग्जिट पोल में NDA को 184-209 सीटें और महागठबंधन को 32-49 सीटें और अन्य को 1-5 सीट मिलने का अनुमान है.

PRAJA POLL ANALYTICS के सर्वे में एनडीए को 186 सीटें, महागठबंधन को 50 सीट और अन्य को 7 सीट मिलने का अनुमान है. TIF रिसर्च एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को 145-163 सीटें, महागठबंधन को 76-95 सीटें और अन्य को 3-6 सीटें मिलने का अनुमान है. बिहार चुनाव को लेकर JVC के एग्जिट पोल में NDA को 135-150 सीट, महागठबंधन को 88-103 सीट और अन्य को 3-6 सीट मिलने का अनुमान है.

एक सर्वे में महागठबंधन को बहुमत

Peoples Insight के एग्जिट पोल में एनडीए को 133-148 सीटें, महागठबंधन को 87-102 सीटें और अन्य को 3-6 सीटें मिल सकती है. Rudra Research के सर्वे में एनडीए को 140-152, महागठबंधन को 84-97, अन्य को 4-6 सीटें मिल रही है. बिहार चुनाव को लेकर हुए एक मात्र सर्वे Journo Mirror में महागठबंधन की सरकार बनने का दावा किया गया है. इसमें एनडीए को 100-110 सीटें, महागठबंधन को 80-93 सीटें और अन्य को 3-6 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है.