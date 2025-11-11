हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
Poll of Polls: बिहार में नीतेशे कुमार हैं...! एग्जिट पोल में NDA की बल्ले-बल्ले, महागठबंधन की उम्मीदें भी बरकरार

Poll of Polls: बिहार में नीतेशे कुमार हैं...! एग्जिट पोल में NDA की बल्ले-बल्ले, महागठबंधन की उम्मीदें भी बरकरार

Poll of Polls: दूसरे चरण की वोटिंग के बाद 11 एजेंसियों के एग्जिट पोल का निचोड़ ये है कि बिहार में फिर से नीतीश कुमार की सरकार बन सकती है. सिर्फ एक एग्जिट पोल में महागठबंधन बहुमत दिया गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 11 Nov 2025 08:48 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव खत्म होते ही एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी कर दिए हैं. अधिकतर सर्वों में एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है. पोल ऑफ पोल्स पर नजर डालें तो बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बन सकती है. इसमें एनडीए को 131-157 सीटें, महागठबंधन को 80-93 सीटें और अन्य को 3-6 सीटें मिल सकती हैं.

बिहार में फिर लौटेगी नीतीश सरकार!

बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग और फिर 11 नवंबर को दूसरे चरण बंपर वोटिंग दर्ज की गई. वोटिंग के बाद 11 एजेंसियों के एग्जिट पोल का निचोड़ ये है कि बिहार में फिर से नीतीश कुमार की सरकार बन सकती है. MATRIZE-IANS के एग्जिट पोल के अनुसार, बिहार में एनडीए को 147-167 सीटें, महागठबंधन को 70-90 सीटें और अन्य को 2-6 सीटें मिल सकती हैं.

CHANAKAYA STRATEGIES के अनुसार, एनडीए को 130-138 सीटें, महागठबंधन को 100-108 सीटें और अन्य को 3-5 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं. POLSTRAT सर्वे के अनुसार, एनडीए को 133-148 सीटें, महागठबंधन को 87-102 सीटें और अन्य को 3-5 सीटें मिलने की संभावना है. 

NDA की किस पार्टी को कितनी सीटें?

POLSTRAT के एग्जिट पोल के अनुसार, एनडीए में बीजेपी को 68-72, जदयू को 55-60, एलजेपी (आर) को 9-12, हम को 1-2 और आरएलम को 0-2 सीट मिलती हुई दिख रही है. बिहार में POLL DIARY के एग्जिट पोल में NDA को 184-209 सीटें और महागठबंधन को 32-49 सीटें और अन्य को 1-5 सीट मिलने का अनुमान है.

PRAJA POLL ANALYTICS के सर्वे में एनडीए को 186 सीटें, महागठबंधन को 50 सीट और अन्य को 7 सीट मिलने का अनुमान है. TIF रिसर्च एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को 145-163 सीटें, महागठबंधन को 76-95 सीटें और अन्य को 3-6 सीटें मिलने का अनुमान है. बिहार चुनाव को लेकर JVC के एग्जिट पोल में NDA को 135-150 सीट, महागठबंधन को 88-103 सीट और अन्य को 3-6 सीट मिलने का अनुमान है.

एक सर्वे में महागठबंधन को बहुमत

Peoples Insight के एग्जिट पोल में एनडीए को 133-148 सीटें, महागठबंधन को 87-102 सीटें और अन्य को 3-6 सीटें मिल सकती है. Rudra Research के सर्वे में एनडीए को 140-152, महागठबंधन को 84-97, अन्य को 4-6 सीटें मिल रही है. बिहार चुनाव को लेकर हुए एक मात्र सर्वे Journo Mirror में महागठबंधन की सरकार बनने का दावा किया गया है. इसमें एनडीए को 100-110 सीटें, महागठबंधन को 80-93 सीटें और अन्य को 3-6 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है.

Published at : 11 Nov 2025 08:12 PM (IST)
Bihar Exit Poll Exit Poll Bihar Election Exit Poll Bihar Assembly Election Breaking News Abp News Bihar Election 2025 Exit Poll 2025
दिल्ली NCR
दिल्ली धमाके में मृतकों के लिए सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, सीएम रेखा गुप्ता ने दी जानकारी
दिल्ली धमाके में मृतकों के लिए सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, सीएम रेखा गुप्ता ने दी जानकारी
इंडिया
दिल्ली में लाल किला के बाहर कार में ब्लास्ट आतंकी हमला था? NIA को सौंपी गई जांच; अबतक क्या-क्या हुआ?
लाल किला के बाहर कार में ब्लास्ट आतंकी हमला था? NIA को सौंपी गई जांच; अबतक क्या-क्या हुआ?
विश्व
दिल्ली ब्लास्ट पर चीन का पहला रिएक्शन, सिंगापुर ने बताया आतंकी हमला, अमेरिका, मालदीव समेत अन्य देशों ने क्या कहा?
दिल्ली ब्लास्ट पर चीन का पहला रिएक्शन, सिंगापुर ने बताया आतंकी हमला, अमेरिका, मालदीव समेत अन्य देशों ने क्या कहा?
विश्व
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
