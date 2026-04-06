बेंगलुरु में महिला और उसके दोस्त पर हमला, 5 आरोपी गिरफ्तार, 3 अब भी फरार

Bengaluru Attack Case: बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड डिवीजन के अंतर्गत आने वाले वार्थुर पुलिस स्टेशन इलाके में 20 वर्षीय महिला और उसके एक मित्र पर हमले का मामला सामने आया है. इस मामले में पुलिस ने तीन महिलाओं सहित कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. यह घटना शुक्रवार देर रात बालागेरे रोड स्थित लेबरर्स कॉलोनी में हुई.

एफआईआर के मुताबिक, पीड़िता जो दूसरे राज्य की रहने वाली है, 3 अप्रैल की रात करीब 10:30 बजे अपने घर पर मौजूद थी. तभी कुछ लोग जबरन उसके शेड में घुस आए. आरोपियों के पास लकड़ी के डंडे थे, जिनसे उन्होंने महिला और उसके पुरुष मित्र पर हमला कर दिया. इस हमले में दोनों घायल हो गए. आरोपियों ने महिला के मित्र पर उसके साथ अवैध संबंध होने का आरोप लगाया.

पहले से कर रहे थे पीछा और परेशान

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह रोज सुबह काम पर जाती है और पिछले कई दिनों से आरोपी उसका पीछा कर रहे थे. वे उस पर फब्तियां कसते थे और उसका फोन नंबर मांगते थे, लेकिन महिला ने नंबर देने से इनकार कर दिया था. शुक्रवार रात जब वह काम से लौटी, उसी दौरान एक परिचित व्यक्ति उसे पानी देने आया था. तभी आरोपी वहां पहुंच गए और दोनों पर हमला कर दिया.

उत्पीड़न का विरोध करने पर बढ़ा विवाद

पुलिस के अनुसार, यह हमला उस समय हुआ जब पीड़िता ने रास्ते में इन युवकों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न का विरोध किया था. इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने हमला कर दिया. पुलिस ने इस मामले में बाबन (A3), फताय दफदर (A5), सुखनार खातून (A6), सीमा (A7) और आसुरा खातून (A8) को गिरफ्तार किया है. वहीं, जमशिद (A1), टुकून (A2) और नूर (A4) अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है.

महिला को गंभीर चोटें, जान से मारने की धमकी

हमले में महिला के दाहिने हाथ, कमर और सिर पर चोटें आई हैं. पीड़िता ने बताया कि हमलावरों ने उसे जान से मारने की धमकी दी और बेंगलुरु छोड़ने की चेतावनी भी दी. पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराएं 118(1), 351(2), 74, 352, 3(5) और 78(2) के तहत केस दर्ज किया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है.