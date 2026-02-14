हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बेंगलुरु में दिल दहला देने वाला हादसा, 17 साल के बच्चे ने 160 की स्पीड में दौड़ाई कार, एक्सीडेंट में 7 की मौत

बेंगलुरु में दिल दहला देने वाला हादसा, 17 साल के बच्चे ने 160 की स्पीड में दौड़ाई कार, एक्सीडेंट में 7 की मौत

Bengaluru SUV Accident: हादसा होसकोटे तालुक के कंबलिपुरा गेट के पास सुबह करीब 4:15 से 4:30 बजे के बीच हुआ. पुलिस के अनुसार, होसकोटे से देवनहल्ली की ओर जा रही एक्सयूवी 700 को 17 साल का अयान चला रहा था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 14 Feb 2026 02:55 PM (IST)
बेंगलुरु ग्रामीण जिले में शुक्रवार तड़के तेज रफ्तार ने सात जिंदगियां छीन लीं. 150-160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही एक एसयूवी ने पहले बाइक को टक्कर मारी और फिर एक ट्रक से जा भिड़ी. इस टक्कर के बाद कुछ ही मिनटों में सड़क पर कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं. हादसे में छह छात्रों समेत सात लोगों की मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक, गाड़ी चला रहा किशोर तेज रफ्तार की वजह से नियंत्रण खो बैठा था.

160 की रफ्तार और बेकाबू एसयूवी
हादसा होसकोटे तालुक के कंबलिपुरा गेट के पास सुबह करीब 4:15 से 4:30 बजे के बीच हुआ. पुलिस के अनुसार, होसकोटे से देवनहल्ली की ओर जा रही एक्सयूवी 700 को 17 साल का अयान चला रहा था. बताया जा रहा है कि गाड़ी की रफ्तार 150-160 किमी प्रति घंटा थी, जबकि सड़क पर तय सीमा 100 किमी प्रति घंटा है. तेज रफ्तार के कारण गाड़ी पहले बाइक सवार गगन से टकराई और फिर आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी.

सात लोगों की मौत
टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार गगन (26) की मौके पर ही मौत हो गई. एसयूवी में सवार छह छात्रों की भी जान चली गई. मृतकों की पहचान अह्रम शरीफ (16), अश्विन नायर (17), ईथन जॉर्ज (17), अयान अली (17), भरत (17) और मोहम्मद फरहान शेख (18) के रूप में हुई है. पुलिस अधिकारी के मुताबिक, एसयूवी इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी कि उसकी पहचान करना मुश्किल था.

ट्रक पलटा, फिर दूसरी कार भी टकराई
जोरदार टक्कर से ट्रक का पिछला हिस्सा टूटकर अलग हो गया और ट्रक सड़क से हटकर सर्विस रोड पर पलट गया. ट्रक चालक बालासुब्रमण्यम (32) घायल हो गए, लेकिन उनकी जान बच गई. हादसे के करीब 15 मिनट बाद बेंगलुरु एयरपोर्ट की ओर जा रही एक ब्रेजा कार सड़क पर पड़े ट्रक के टूटे हिस्से से टकरा गई. इस कार में सवार दो लोगों को हल्की चोटें आईं. ड्राइवर ने पुलिस को सूचना दी.

150 मीटर तक घिसटती रही कार
बेंगलुरु ग्रामीण के एसपी चंद्रकांत एमवी ने बताया कि ट्रक से टकराने के बाद एसयूवी क्रैश बैरियर से करीब 150 मीटर तक घिसटती रही और फिर रुक गई. मृत छात्र अलग-अलग स्कूल और कॉलेज में पढ़ते थे. कुछ पीयू कॉलेज के छात्र थे, जबकि कुछ 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे. गगन एक गोदाम में सुपरवाइजर के तौर पर काम करते थे.

जांच जारी, फुटेज की तलाश
सड़क पर सीसीटीवी और स्पीड रडार लगे हैं, लेकिन हादसे की साफ फुटेज तुरंत नहीं मिल सकी. पुलिस मामले की जांच कर रही है. शुरुआती जांच में तेज रफ्तार को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है.

Published at : 14 Feb 2026 02:55 PM (IST)
Bengaluru Accident
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

