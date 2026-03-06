हैदराबाद में मौसम विभाग को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल मिलते ही मचा हड़कंप

हैदराबाद के बेगमपेट स्थित मौसम विभाग में उस समय हड़कंप मच गया, जब शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे एक धमकी भरा ई-मेल मिला. जिसमें दावा किया गया कि कार्यालय परिसर में 14 बम लगाए गए हैं जो दोपहर तक विस्फोट कर सकते हैं. इस सूचना के मिलते ही अधिकारियों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया और पूरे परिसर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया.

मौसम विभाग के अधिकारी श्रीनिवास ने बताया कि सुबह जब ई-मेल की जांच की गई तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था, “Bomb threat to Begumpet Weather Office. Unknown persons sent an email claiming that 14 bombs have been planted and they will explode by afternoon.” इस संदेश को गंभीरता से लेते हुए तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया.

बारीकी से जांच की गई

सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें, बम निरोधक दस्ता (Bomb Squad) और डॉग स्क्वॉड के साथ मौके पर पहुंच गई और पूरे कार्यालय परिसर की सघन तलाशी शुरू कर दी गई. बम स्क्वॉड ने सबसे पहले मुख्य भवन की जांच की. अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से हर कमरे, कॉरिडोर और आसपास के इलाकों की बारीकी से जांच की गई.

तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने परिसर में मौजूद कर्मचारियों और अन्य लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी. कुछ समय के लिए कार्यालय के कुछ हिस्सों में आवाजाही भी सीमित कर दी गई ताकि जांच प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी की जा सके.

कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली

पुलिस अधिकारियों के अनुसार फिलहाल कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है, लेकिन धमकी को गंभीरता से लेते हुए जांच जारी है. साइबर क्राइम टीम को भी अलर्ट किया गया है और अब ई-मेल के स्रोत और आईपी एड्रेस का पता लगाने की कोशिश की जा रही है ताकि धमकी देने वाले व्यक्ति या समूह की पहचान की जा सके.

फिलहाल पुलिस और बम स्क्वॉड की टीमें मौके पर मौजूद हैं और पूरे क्षेत्र की गहन जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति को पूरी तरह सामान्य घोषित किया जाएगा.

