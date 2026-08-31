कपल ने सातवीं मंजिल से लगाई छलांग, युवती की मौत... अस्पताल में युवक

बेंगलुरु से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है. कर्नाटक की राजधानी के व्हाइटफील्ड में रविवार (30 अगस्त) को एक रिहायशी इमारत की सातवीं मंजिल से गिरने के बाद 23 साल की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला की मौत हो गई, जबकि 30 साल का एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है.

व्हाइटफील्ड पुलिस के मुताबिक, ये दोनों ही पुडुचेरी के रहने वाले हैं और दोनों कथित तौर पर पिछले छह साल से रिलेशनशिप में थे. ये घटना रविवार की सुबह करीब 11:30 बजे की बताई जा रही है. पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या घटना से पहले दोनों के बीच कोई अनबन हुई थी.

दोनों के बीच अनबन थी- पुलिस

पुलिस का कहना है कि महिला ने इमारत से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी. व्हाइटफील्ड के पुलिस इंस्पेक्टर प्रीतम गौड़ा ने कहा, "ऐसा लगता है कि दोनों के बीच अनबन थी. हम इस घटना के संभावित कारणों के तौर पर इस पहलू की भी जांच कर रहे हैं. हालांकि, हमारी जांच अभी जारी है."

महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया

उन्होंने बताया कि घायल व्यक्ति को एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां गंभीर हालत में उसका इलाज चल रहा है. वहीं दूसरी ओर महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पुलिस मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.

अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज

प्रीतम गौड़ा ने कहा, "महिला की उम्र करीब 23 साल थी और वह पिछले 8 महीनों से व्हाइटफ़ील्ड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रही थी." अधिकारी कपल को जानने वाले लोगों से भी बात कर रहे हैं ताकि गिरने से पहले की परिस्थितियों का पता लगाया जा सके. व्हाइटफ़ील्ड पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया है और जांच चल रही है.

ये भी पढ़ें

CJP मार्च रोकने के लिए SC में याचिका, CJI बोले- 'उम्मीद है कि...'