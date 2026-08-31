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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकपल ने सातवीं मंजिल से लगाई छलांग, युवती की मौत... अस्पताल में युवक

कपल ने सातवीं मंजिल से लगाई छलांग, युवती की मौत... अस्पताल में युवक

बेंगलुरु में एक रिहायशी इमारत से एक कपल ने छलांग मार दी, जिसमें महिला की मौत हो गई है, जबकि घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 31 Aug 2026 02:50 PM (IST)
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बेंगलुरु से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है. कर्नाटक की राजधानी के व्हाइटफील्ड में रविवार (30 अगस्त) को एक रिहायशी इमारत की सातवीं मंजिल से गिरने के बाद 23 साल की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला की मौत हो गई, जबकि 30 साल का एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है.

व्हाइटफील्ड पुलिस के मुताबिक, ये दोनों ही पुडुचेरी के रहने वाले हैं और दोनों कथित तौर पर पिछले छह साल से रिलेशनशिप में थे. ये घटना रविवार की सुबह करीब 11:30 बजे की बताई जा रही है. पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या घटना से पहले दोनों के बीच कोई अनबन हुई थी. 

दोनों के बीच अनबन थी- पुलिस
पुलिस का कहना है कि महिला ने इमारत से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी. व्हाइटफील्ड के पुलिस इंस्पेक्टर प्रीतम गौड़ा ने कहा, "ऐसा लगता है कि दोनों के बीच अनबन थी. हम इस घटना के संभावित कारणों के तौर पर इस पहलू की भी जांच कर रहे हैं. हालांकि, हमारी जांच अभी जारी है."

महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया 
उन्होंने बताया कि घायल व्यक्ति को एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां गंभीर हालत में उसका इलाज चल रहा है. वहीं दूसरी ओर महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पुलिस मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.

अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज 
प्रीतम गौड़ा ने कहा, "महिला की उम्र करीब 23 साल थी और वह पिछले 8 महीनों से व्हाइटफ़ील्ड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रही थी." अधिकारी कपल को जानने वाले लोगों से भी बात कर रहे हैं ताकि गिरने से पहले की परिस्थितियों का पता लगाया जा सके. व्हाइटफ़ील्ड पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया है और जांच चल रही है.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 31 Aug 2026 02:49 PM (IST)
Tags :
Bengaluru Woman Death #woman POLICE
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