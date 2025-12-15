बेंगलुरु रोड रेज केस: रास्ता न देने पर भड़का युवक, महिला से छेड़छाड़ का आरोप

बेंगलुरु के पश्चिमी हिस्से में रोड रेज की घटना कथित तौर पर यौन उत्पीड़न में बदल गई, जिसके बाद पीड़ित महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के अनुसार, महिला अपनी स्कूटी से श्रीनिवासनगर सर्कल से पीन्या द्वितीय चरण के जीके. लेआउट की ओर जा रही थी. सुमनहल्ली जंक्शन के पास सड़क पर गड्ढा होने के कारण वह बीबी बार के नजदीक अपनी स्कूटी की रफ्तार धीमी कर रही थी, तभी पीछे से एक अज्ञात बाइक सवार उसके पास आया.

महिला ने लगाए क्या आरोप?

आरोप है कि महिला द्वारा रास्ता न दिए जाने से बाइक सवार पहले नाराज हो गया. इसके बाद उसने महिला के साथ गाली-गलौज की और कथित तौर पर उसे अनुचित तरीके से छुआ.महिला का कहना है कि उसने मदद के लिए जोर से चिल्लाया, जिसके बाद आरोपी मौके से बाइक लेकर फरार हो गया. यह घटना सार्वजनिक स्थान पर और लोगों की मौजूदगी में होने की बात कही जा रही है.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटना के सही क्रम का पता लगाने के लिए आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है.