बेंगलुरु में पालतू मैकॉ को बचाना पड़ा भारी, मालिक की ऐसे चली गई जान

बेंगलुरु के गिरिनगर इलाके में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया. अपने पालतू मैकॉ (Macaw) तोते को बचाने की कोशिश में 32 वर्षीय युवक की हाई-वोल्टेज करंट लगने से मौत हो गई. यह घटना सुबह करीब 10 से 10:30 बजे के बीच की बताई जा रही है.

बिजली के खंभे पर जा बैठा था तोता

मृतक की पहचान अरुण कुमार के रूप में हुई है. अरुण वाहन नंबर प्लेट बनाने का व्यवसाय करते थे. परिवार के मुताबिक, उनका पालतू मैकॉ सुबह घर से उड़कर पास ही लगे एक बिजली के खंभे पर जा बैठा, जहां से हाई-टेंशन तार गुजर रहा था.

स्टील पाइप से बचाने की कोशिश

तोते को नीचे उतारने के लिए अरुण पास की एक कंपाउंड दीवार पर चढ़ गए. उन्होंने स्टील का पाइप लेकर तोते को हटाने की कोशिश की. इसी दौरान पाइप का संपर्क हाई-वोल्टेज बिजली तार से हो गया, जिससे अरुण को तेज करंट लग गया. करंट लगते ही अरुण संतुलन खो बैठे और दीवार से नीचे गिर पड़े. मौके पर मौजूद लोग और परिवार के सदस्य तुरंत उनकी मदद के लिए पहुंचे.

अस्पताल में किया गया मृत घोषित

अरुण को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. गिरिनगर पुलिस ने इस मामले में अप्राकृतिक मृत्यु का केस दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है.