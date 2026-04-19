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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘शेर आया-शेर आया’ के नारों से गूंजा बंगाल! सीएम योगी आदित्यनाथ के रोड शो में दिखा जबरदस्त क्रेज

‘शेर आया-शेर आया’ के नारों से गूंजा बंगाल! सीएम योगी आदित्यनाथ के रोड शो में दिखा जबरदस्त क्रेज

Bengal News: पश्चिम बंगाल में CM योगी के रोड शो में भारी जनसमर्थन देखने को मिला. बांकुड़ा में जनता ने उनका भव्य स्वागत किया और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन जताते हुए कमल खिलने का दावा किया.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 19 Apr 2026 04:11 PM (IST)
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West Bengal Roadshow 2026: पश्चिम बंगाल की सड़कों पर शनिवार को 'बुलडोजर बाबा' का जबरदस्त क्रेज दिखा. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने बीच पाकर स्थानीय नागरिकों का जोश देखते ही बनता था. जनता ने उनका जोरदार स्वागत किया. सीएम योगी को देख गगनभेदी नारों के बीच बंगालवासी बोल उठे, ‘देखो-देखो, कौन आया, शेर आया-शेर आया. योगी जी सुस्वागतम!’ उत्तर प्रदेश के इस शेर को बंगाल के मतदाताओं ने भी विश्वास दिलाया कि 4 मई, 'दीदी' गई. सीएम योगी ने इस शानदार रोड शो के लिए स्थानीय लोगों के प्रति आभार जताया. 

बंगाल की जनता के स्वागत से अभिभूत मुख्यमंत्री ने रोड शो में विधायक व बांकुड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी नीलाद्रि शेखर दाना के लिए जनसमर्थन मांगा तो ‘एक ही नारा-एक ही नाम, जय श्रीराम-जय श्रीराम, हर-हर महादेव’ की गूंज से गुंजायमान बांकुड़ा की सड़कों पर उतरे मतदाताओं ने उन्हें आश्वस्त किया कि विधानसभा क्षेत्र में कमल ही खिलेगा. पूरे रोड-शो के दौरान सड़कों पर ‘योगी-योगी’ की गूंज सुनाई देती रही. 

जनसैलाब से आई 'मन की आवाज', 4 मई-'दीदी' गई

बंगाल की सड़कों पर स्थानीय नागरिकों ने शनिवार को 'बुलडोजर बाबा' का अभूतपूर्व स्वागत किया. भगवा रंग की पगड़ी पहने सीएम योगी की एक झलक पाने को सड़क के दोनों और जनसैलाब उमड़ पड़ा. उन्हें अपने बीच देखकर मतदाताओं के मनोभाव भी जुबां पर आ गए. जगह-जगह से गूंज सुनाई देने लगी- 4 मई, ‘दीदी’ गई. अंधकार छंटेगा-कमल खिलेगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हाथ हिलाकर, हाथ जोड़कर बंगालवासियों का ह्रदय से अभिवादन किया.

छतों पर खड़ी महिलाओं-बच्चों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया

सीएम योगी को देखने के लिए महिलाएं व बच्चे भी रोड के दोनों तरफ मकानों की छतों पर खड़े थे. जैसे ही सीएम का काफिला उनके सामने से गुजरता, तमाम महिलाएं व बच्चे हाथ जोड़कर 'बुलडोजर बाबा' को प्रणाम करते, सीएम ने भी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया. रास्ते व  छतों पर खड़े लोग अपने मोबाइल में सीएम योगी की फोटो भी लेते रहे.

आमार सोनार बांग्ला, टीएमसी मुक्तो बांग्ला

सीएम योगी ने रोड-शो के समापन पर मतदाताओं से संवाद किया और इतने भव्य स्वागत के लिए जनता का आभार भी जताया. उन्होंने कहा, "आमार सोनार बांग्ला, अब टीएमसी मुक्तो बांग्ला (हमारा सोने जैसा बंगाल, अब टीएमसी मुक्त बंगाल). समूचे बंगाल का उत्साह बता रहा है कि 4 मई को बंगाल में भाजपा का कमल खिलेगा. बंगाल भारत की कल्चरल कैपिटल के रूप में जानी जाती है, लेकिन कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस व कम्युनिस्टों ने इस पहचान को मिटाया है."

मुख्यमंत्री ने भाजपा का अर्थ भी बताया, कहा-भाजपा मतलब सुरक्षा, नौजवान को रोजगार, किसान को उपज का अच्छा दाम, बहन-बेटी को सुरक्षा, विरासत का संरक्षण और विकास के लिए डबल इंजन की स्पीड.

Published at : 19 Apr 2026 04:11 PM (IST)
Tags :
Yogi Adityanath WEST BENGAL Bengal Roadshow 2026
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