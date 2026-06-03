'पीएम मोदी Gen Z से ज्यादा Gen Z और मिलेनियल से हैं ज्यादा मिलेनियल', नेपाल के सत्ताधारी दल के चीफ से बोले BJP प्रेसिडेंट
Rabi LamiChhane in New Delhi: भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि तकनीक और स्टार्टअप्स से लेकर खेल, इनोवेशन और देश के निर्माण तक मोदी जी ने लगातार युवाओं को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में रखा है.
- दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक संवाद और संबंधों को मजबूत करने पर जोर।
नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) के अध्यक्ष रबि लामिछाने ने मंगलवार (2 जून, 2026) को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में स्थित भारतीय जनता पार्टी (BJP) के मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने राजनीति में जेन-जी (Gen Z) की बढ़ती भूमिका और संभावनाओं पर चर्चा की.
उन्होंने विशेष रूप से लोकतांत्रिक भागीदारी, सार्वजनिक संवाद और भविष्य के नेतृत्व को आकार देने में जेन-जी की भूमिका को लेकर गंभीर बातचीत की. इस दौरान भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के युवाओं के साथ जुड़ाव पर प्रकाश डाला.
पीएम मोदी के बारे में क्या बोले BJP अध्यक्ष?
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा, ‘पीएम मोदी का युवाओं के साथ एक अद्वितीय व्यक्तिगत जुड़ाव है. मोदी जी मिलेनियल्स से भी ज्यादा मिलेनियल और जेन-जी के साथ जेन-जी से भी ज्यादा जुड़े हुए हैं, क्योंकि वे युवाओं की आकांक्षाओं, उनकी भाषा और ऊर्जा को स्वाभाविक रूप से समझते हैं.’
उन्होंने कहा, ‘तकनीक और स्टार्टअप्स से लेकर खेल, इनोवेशन और देश के निर्माण तक मोदी जी ने लगातार युवाओं को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में रखा है.‘
𝐒𝐭𝐫𝐞𝐧𝐠𝐭𝐡𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐈𝐧𝐝𝐨-𝐍𝐞𝐩𝐚𝐥 𝐭𝐢𝐞𝐬!— BJP (@BJP4India) June 2, 2026
BJP National President Shri @NitinNabin warmly hosted Rabi Lamichhane, Chairman of Nepal’s Rastriya Swatantra Party, and his delegation at BJP Headquarters in Delhi under the Know BJP initiative.
Shri Nitin Nabin… pic.twitter.com/fZK0YBSBGO
BJP के विदेश मामलों के प्रभारी ने दी जानकारी
रिपोर्ट के मुताबिक, भाजपा के विदेश मामलों के विभाग के प्रभारी विजय चौथाईवाले ने एक बयान में कहा, ‘नेपाल की सत्ताधारी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने साझा सभ्यतागत विरासत, सांस्कृतिक संबंधों और मजबूत जन-केंद्रित संबंधों पर आधारित भारत और नेपाल के बीच घनिष्ठ और ऐतिहासिक संबंधों को रेखांकित किया.’
उन्होंने कहा कि नबीन ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की बातचीत से भाजपा और आरएसपी के बीच लोकतांत्रिक संवाद मजबूत होता है और दलों के बीच जुड़ाव गहरा होता है. नबीन ने भाजपा की यात्रा, विचारधारा, संगठनात्मक ढांचे और राजनीतिक जुड़ाव के लिए उसके जन-केंद्रित दृष्टिकोण के बारे में जानकारी साझा की.
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Source: IOCL