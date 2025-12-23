हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबंगाल: हंसखालि में लड़की से दुष्कर्म और हत्या के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास

बंगाल: हंसखालि में लड़की से दुष्कर्म और हत्या के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास

रानाघाट की एडीजे अदालत ने हंसखालि में 2022 में चोटों के कारण दम तोड़ देने वाली किशोरी से हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में नौ लोगों को सोमवार को दोषी ठहराया. 

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 23 Dec 2025 06:17 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल की एक अदालत ने नदिया जिले के हंसखालि में 2022 में एक किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में मंगलवार (23 दिसंबर, 2025) को नौ दोषियों में से तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. चोटों के कारण लड़की की बाद में मौत हो गई थी.

रानाघाट के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) न्यायालय ने ब्रजगोपाल गोआली, प्रभाकर पोद्दार और रंजीत मलिक को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत 14 वर्षीय लड़की से सामूहिक दुष्कर्म करने, आपराधिक साजिश रचने और सबूत नष्ट करने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

मुख्य आरोपी ब्रजगोपाल के पिता समरेंद्र गोआली को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि इनमें से एक दोषी घटना के समय नाबालिग था और उसे एक वर्ष तक अच्छा आचरण बनाए रखने की शर्त के साथ 50,000 रुपये के मुचलके पर रिहा कर दिया गया.

उन्होंने कहा कि इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी. अधिवक्ता ने बताया कि शेष दोषियों को आपराधिक साजिश, सबूतों को नष्ट करने और आपराधिक धमकी सहित अन्य अपराधों के लिए कम कारावास की सजा दी गई.

रानाघाट की एडीजे अदालत ने हंसखालि में 2022 में चोटों के कारण दम तोड़ देने वाली किशोरी से हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में नौ लोगों को सोमवार को दोषी ठहराया. सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के एक पंचायत नेता के बेटे की जन्मदिन की पार्टी के दौरान चार अप्रैल 2022 को 14 वर्षीय लड़की से सामूहिक दुष्कर्म किया गया था. लड़की बीमार पड़ गई और अगले दिन उसकी मौत हो गई. आरोपियों के कथित दबाव में जल्दबाजी में उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया.

इस घटना से लोगों में आक्रोश फैल गया और विपक्ष तथा सत्ताधारी दलों के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया. कोलकाता उच्च न्यायालय ने इस मामले की जांच का जिम्मा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपा था.

अधिवक्ता अनिंद्या दास ने कोलकाता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर राज्य पुलिस से सीबीआई को जांच स्थानांतरित करने की मांग की थी, जिसमें उन्होंने इस बात पर चिंता जताई थी कि सत्ताधारी पार्टी के नेता के बेटे की संलिप्तता निष्पक्ष जांच को प्रभावित कर सकती है.

 

यह भी पढ़ें:-
'जब गैर-मुस्लिम पर मुसलमान जुर्म करे तो जुर्म और...', हिंदू युवक की हत्या पर बोले मौलाना महमूद मदनी

Published at : 23 Dec 2025 06:17 PM (IST)
Tags :
Legal News WEST BENGAL Rape And Murder Case Calcutta High COurt
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
न्यूज़
चीन बॉर्डर के पास भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश! दो कश्मीरी जासूस गिरफ्तार, पाक को दे रहे थे खुफिया जानकारी
चीन बॉर्डर के पास भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश! दो कश्मीरी जासूस गिरफ्तार, पाक को दे रहे थे खुफिया जानकारी
पंजाब
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
क्रिकेट
विराट कोहली कब और कहां खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के मैच? नोट कर लीजिए तारीख और वेन्यू
विराट कोहली कब और कहां खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के मैच? नोट कर लीजिए तारीख और वेन्यू
Advertisement

वीडियोज

Electric Vehicles पर ₹35,000 की छूट! दिल्ली की नई EV Policy में मिडिल क्लास को बड़ी राहत | Auto Live
Third wheeling with Varun & Jatin ft. @raga aka Ravi Mishra Episode 1: Diss, Pyaar aur Jamnapaar
अखलाक Case में UP सरकार को लगा तगड़ा झटका, कोर्ट ने केस खारिज करने से किया इनकार
Mannat: 💗🥰Dua है Vikrant की बहुत बड़ी फैन, Mannat है अनजान #sbs
Bangladesh Hindu Attack : बंगाल में हिंदुओं पर जारी हमलों के विरोध में पहुंचे लोगों पर बरसी लाठियां
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
न्यूज़
चीन बॉर्डर के पास भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश! दो कश्मीरी जासूस गिरफ्तार, पाक को दे रहे थे खुफिया जानकारी
चीन बॉर्डर के पास भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश! दो कश्मीरी जासूस गिरफ्तार, पाक को दे रहे थे खुफिया जानकारी
पंजाब
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
क्रिकेट
विराट कोहली कब और कहां खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के मैच? नोट कर लीजिए तारीख और वेन्यू
विराट कोहली कब और कहां खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के मैच? नोट कर लीजिए तारीख और वेन्यू
बॉलीवुड
New Year 2026: साल 2026 में बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रहे ये सितारे, लिस्ट में कई स्टार किड्स भी शामिल
2026 में बड़े पर्दे पर डेब्यू करेंगे ये सितारे, लिस्ट में कई स्टार किड्स भी शामिल
इंडिया
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
ट्रैवल
Metro Museum: दिल्ली मेट्रो म्यूजियम के पास कौन-सा मेट्रो स्टेशन, समझें यहां जाने का तरीका?
दिल्ली मेट्रो म्यूजियम के पास कौन-सा मेट्रो स्टेशन, समझें यहां जाने का तरीका?
ट्रेंडिंग
गुस्से से भरी पापा की परी से मुर्गे ने कर दी छेड़खानी, फिर पटक-पटक कर बना दिया कीमा; देखें वीडियो
गुस्से से भरी पापा की परी से मुर्गे ने कर दी छेड़खानी, फिर पटक-पटक कर बना दिया कीमा; देखें वीडियो
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget