बांग्लादेश में हुई हिंदू विरोधी घटनाओं और भारी बवाल के बाद से तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान का नाम चर्चा है. उन्हें आईपीएल ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा था, लेकिन अब मुस्तफिजुर के खेलने पर संशय बन गया है. ANI की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मुस्तफिजुर को लेकर केकेआर से बात की है और उनकी जगह किसी दूसरे खिलाड़ी को टीम में रखने के लिए कहा है. केकेआर और मुस्तफिजुर का देश में काफी विरोध हुआ. उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य संगीत सोम ने भी आपत्ति जताई थी.

KKR प्रबंधन के लिए यह स्थिति असहज मानी जा रही है. एक ओर टीम IPL की तैयारियों में जुटी है, वहीं दूसरी ओर इस विवाद ने फ्रेंचाइजी को सफाई देने की स्थिति में ला खड़ा किया है. अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि KKR मुस्तफिजुर रहमान को लेकर क्या अंतिम फैसला लेती है और क्या टीम वास्तव में किसी नए खिलाड़ी को शामिल करती है. इससे पहले KKR के मालिक शाहरुख खान के खिलाफ भी देश के कई लोगों ने बयान दिया है. उन्हें भी लोगों ने मुस्तफिजुर रहमान को खरीदे जाने पर निशाने पर लिया था.

#WATCH | Guwahati | BCCI secretary Devajit Saikia says, "Due to the recent developments that are going on all across, BCCI has instructed the franchise KKR to release one of their players, Mustafizur Rahman of Bangladesh, from their squad and BCCI has also said that if they ask… pic.twitter.com/53oxuRcmZp — ANI (@ANI) January 3, 2026

IPL और संवेदनशील मुद्दे

यह पहली बार नहीं है जब IPL में किसी खिलाड़ी को लेकर राजनीतिक या सामाजिक विवाद खड़ा हुआ हो. अक्सर ऐसे मामलों में क्रिकेट और राजनीति के टकराव की बहस तेज हो जाती है. इस बार भी खेल से जुड़े फैसले को सामाजिक घटनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है, जिससे लीग की निष्पक्षता और खिलाड़ियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं.

दीपू चंद्र दास की हत्या

बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास नाम के हिंदू आदमी की हत्या कर दी गई थी. उसके ऊपर ईशा निंदा का झूठा आरोप लगाया गया था. इस वजह से उसे लोगों ने मारकर पेड़ पर लटका कर हजार लोगों के सामने जला दिया था.

