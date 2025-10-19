केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने रविवार (19 अक्टूबर, 2025) को तेलंगाना के उन राजनेताओं को चेतावनी दी, जो लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हुए सशस्त्र नेटवर्क का कथित तौर पर समर्थन कर रहे हैं. संजय कुमार ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में एक मीडिया रिपोर्ट भी साझा किया, जिसमें दावा किया गया था कि कुख्यात नक्सली मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ ​​भूपति ने गुरिल्लाओं के एक गुट और तेलंगाना के कुछ राजनेताओं के बीच गुप्त मिलीभगत का ‘खुलासा’ किया है.

वेणुगोपाल राव ने हाल ही में महाराष्ट्र पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था. केंद्रीय मंत्री ने अपने पोस्ट में कहा, 'तेलंगाना के नेता, इसे एक चेतावनी समझें. जो लोग मंच पर लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हुए सशस्त्र नेटवर्क का कथित तौर पर समर्थन कर रहे हैं, वे अपने संबंध तोड़ लें, नहीं तो बेनकाब हो जाएंगे. केंद्रीय एजेंसियां माओवादी कार्यकर्ताओं तक ही सीमित नहीं रहेंगी.'

'गलत पक्ष में खड़े नेता को हो जाता है पतन'

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार भ्रष्टाचार, अपराध व चरमपंथी संबंधों को पनाह देने वाले गठजोड़ का पता लगा रही है और बिना किसी दया या नरमी के उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकेगी.

संजय कुमार ने कहा, ‘चाहे कोई भी हो, आप खुद को कितना भी बड़ा समझते हो, अगर आप समस्या का हिस्सा हैं तो किनारे हो जाइए. देश की आंतरिक सुरक्षा के मामलों में, अगर बड़े से बड़ा नेता भी गलत पक्ष में खड़ा हो जाए तो उसका पतन हो जाता है.'

वेणुगोपाल राव उर्फ ​​भूपति उर्फ ​​सोनू पर 6 करोड़ रुपये का इनाम

तेलंगाना के मूल निवासी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा)-माओवादी की केंद्रीय समिति व पोलित ब्यूरो के सदस्य वेणुगोपाल राव उर्फ ​​भूपति उर्फ ​​सोनू पर 6 करोड़ रुपये का इनाम था. वेणुगोपाल राव ने हाल ही में महाराष्ट्र के गडचिरौली जिले में 60 अन्य कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था.

ये भी पढ़ें:- '21 की उम्र में अफसर बन सकते हैं तो विधायक क्यों नहीं?', तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी लाएंगे प्रस्ताव